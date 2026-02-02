Milanović: 'Ovakvo ponašanje Vlade je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podjela'

Uoči dočeka rukometaša i odluke Vlade i premijera Andreja Plenkovića da na Trgu ipak pjeva Marko Perković Thompson, na Facebooku se oglasio i predsjednik Zoran Milanović. Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom. Doček počinje danas u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Milanovićevu objavu prenosimo u cjelosti.

"Zaključak Vlade Republike Hrvatske - temeljem kojeg je uzurpirala organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića u Zagrebu - neustavan je, nezakonit i piratski akt za čije donošenje nema baš nikakve pravne osnove. Iz tog neustavnog i nezakonitog postupanja Vlade RH proizašla je i nezakonita primjena policijske sile protiv komunalnih službi Grada Zagreba koje su spriječene u obavljanju svojih zakonom jasno propisanih ovlasti.

Vlada RH provela je svjesnu destrukciju ustavnog poretka uz prethodno izmišljanje pravne osnove za svoje postupanje i postupanje Policije. Takvo postupanje Vlade RH zapravo je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podjela među hrvatskim ljudima. Za to je odgovoran predsjednik HDZ-a Andrej Plenković", stoji u objavi.

