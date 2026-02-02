Rukometaše dočekala masa u zračnoj luci, Sigurdsson otkrio tko ga je najviše oduševio, oglasila se i Orešković

Nakon sjajnog Europskog prvenstva, brončani rukometaši sletjeli su u Zračnu luku Zagreb jutros oko 3 sata gdje su ih dočekali brojni navijači pjevajući Thompsonove pjesme. Uz navijače tamo su bili i ministar turizma sporta Tonči Glavina, ali i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.

Predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac ranije je za RTL Danas rekao da je Savez upoznat da je na snazi odluka Skupštine Grada Zagreba kojem je zabranjen nastup Marku Perkoviću Thompsonu, a da je želja igrača, stožera i Saveza bila da upravo Perković nastupa na dočeku, zbog čega je doček otkazan.

Dalija Orešković: Čestitka rukometašima! Čestitka Tomaševiću!

7.03 - Nakon što su se na Facebooku oglasili brojni političari, gradonačelnici i našim rukometašima ponudili da imaju doček u 'njihovom' gradu, na društvenim mrežama poruku je poslala i saborska zastupnica Dalija Orešković.

"Čestitke rukometašima na osvojenoj medalji! Čestitka Tomaševiću na obrani ustavnih vrijednosti! Zagreb kao glavni grad mora štititi dostojanstvo i identitet Hrvatske od onih koji uzvikuju ono što se ne smije!", napisala je.

Ovako je izgledao doček navijača

6.52 - Nakon što je postalo jasno kako danas u Zagrebu neće biti službenog dočeka hrvatske rukometne reprezentacije, više stotina navijača dočekalo je brončane rukometaše u zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman.

Reprezentacija se iz Danske vratila u Zagreb iza 3.00 sata, a na Tuđmanu su ih dočekale stotine navijača ogrnutih zastavama, šalovima, te u raznim dresovima. Pjevali su se Čavoglave, Moja domovina, Jura Stublića, Prljavaci, Košulja plava, kao i neslužbena himnu rukometaša "Ako ne znaš šta je bilo". Na dočeku su neki navijači nosili zastave HOS-a s natpisom "Za dom spremni" te majicu s prekriženim zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.

Umor, ponos i priznanje Sigurdssona: 'Evo tko je za mene najbolji igrač!'​

6.00 - Cijeli doček rukometaša pratili smo uživo na portalu net.hr. Neposredno nakon što je zrakoplov s hrvatskim rukometašima sletio u Zagreb u rano jutro oko tri sata, rukometnin izbornik Dagur Sigurdsson novinarki RTL-a Danas Maji Oštro Flis iskreno je priznao da nikad prije nije davao intervju u tako sitne sate ujutro.

"Nisam, ali sam sretan – vratili smo se kući", rekao je. Umor je tu, osjeti se, ali i golemo zadovoljstvo.

"Osjećaj je dobar. Bio sam u avionu umoran, ali sam se probudio, sletjeli smo i osjećaj je odličan", rekao je izbornik. U razgovoru je otkrio i tko je za njega najbolji igrač prvenstva.