Pazite što Srbi pišu o dočeku i Thompsonu: 'Ustašama dozvolili divljanje u srcu Zagreba'

Neočekivani obrat oko dočeka brončanih rukometaša odjeknuo je u ponedjeljak i u srbijanskim medijima.

Nakon što je Vlada poručila da će se doček ipak održati na glavnom zagrebačkom trgu te da će na njemu nastupati Marko Perković Thompson, brojni portali na svoje naslovnice objavili su članke koji komentiraju razvoj događaja.

"Rat u Hrvatskoj zbog rukometaša i Thompsona: Ipak će biti dočeka i 'ustaškog pira' u Zagrebu", piše Nova.rs u svojem članku, dok portal Telegraf.rs navodi: "Kaos u Zagrebu večeras: Vlada pozvala navijače, gradonačelnik zabrinut zbog Thompsona: 'Ovo je državni udar'".

Kurir: 'BRUKOMETAŠI ISTJERALI SVOJE'

Na Kuriru su objavljena dva članka. Prvi su naslovili "HRVATSKI BRUKOMETAŠI ISTJERALI SVOJE: Zabavlja ih ustaški pjevač Thompson! Vlada Hrvatske sve organizira", a ističu da je potez Vlade da se doček organizira "dno dna" te da izgleda kako se "nikada neće opametiti".

U drugom članku citiraju SDP, koji je ocijenio da "premijer Andrej Plenković nije normalan te da je riječ o državnom udaru radikalne i desne Plenkovićeve vlade na lokalnu samoupravu".

"'PLENKOVIĆ NIJE NORMALAN, OVO JE DRŽAVNI UDAR' Hrvatskoj vladi ustaška ideologija i Thompson važniji od rukometa! Neuki sportaši PRODALI MEDALJU desničarima", piše u Kurirovom naslovu.

Informer, tabloid blizak režimu predsjednika Aleksandra Vučića objavio je pak članak s naslovom: "Skandal! Ustašama ipak dozvolili da divljaju večeras u srcu Zagreba - Plenković odobrio doček sportaša uz Thompsona".

'Sprema se ustaški dernek'

Blic.rs u svojem naslovu pak citira bivšu premijerku Jadranku Kosor koja je ustvrdila da je "ovo sada rat" te da je riječ o događaju "bez presedana u političkoj povijesti Republike Hrvatske", a doček opisuju kao "ustaški dernek".

"'OVO JE RAT BEZ PRESEDANA U POVIJESTI HRVATSKE!' Sve gori u Zagrebu zbog Thompsona i dočeka rukometaša, sprema se USTAŠKI DERNEK U CENTRU GLAVNOG GRADA", piše u Blicovom naslovu.

Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević objavio je u nedjelju da je doček koji se trebao održati na Trgu bana Jelačića otkazan jer su igrači inzistirali da nastupa Thompson.

Preokret je stigao u ponedjeljak ujutro, nakon što je Vlada objavila da preuzima potpunu organizaciju dočeka koji će se ipak održati u 18.00 sati na Trgu bana Jelačića.

