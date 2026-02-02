Tomašević sazvao izvanrednu presicu! Što će reći o dočeku rukometaša?

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u ponedjeljak u 14.00 sati u Gradskoj upravi održat će izvanrednu konferenciju za medije na kojoj će govoriti o dočeku brončanih rukometaša.

Tomašević je u nedjelju poručio da dočeka koji se trebao održati na glavnom zagrebačkom trgu neće biti jer su reprezentativci tražili da nastupa i Marko Perković Thompson. "To bi bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca", naveo je Tomašević.

Međutim, u ponedjeljak ujutro stigao je obrat - Vlada je poručila da preuzima potpunu organizaciju dočeka. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina potvrdio je da će se održati u 18.00 sati na Trgu bana Jelačića, a RTL Danas od Thompsonovog menadžmenta doznao je da će i Thompson nastupiti.

Tomaševićeve izjave uživo pratite na portalu Net.hr.

Uskoro više...