FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKAV TRILER /

Tomašević sazvao izvanrednu presicu! Što će reći o dočeku rukometaša?

Tomašević sazvao izvanrednu presicu! Što će reći o dočeku rukometaša?
×
Foto: Robert Anic/pixsell

Tomaševićeve izjave uživo pratite na portalu Net.hr

2.2.2026.
11:32
Erik Sečić
Robert Anic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u ponedjeljak u 14.00 sati u Gradskoj upravi održat će izvanrednu konferenciju za medije na kojoj će govoriti o dočeku brončanih rukometaša.

Tomašević je u nedjelju poručio da dočeka koji se trebao održati na glavnom zagrebačkom trgu neće biti jer su reprezentativci tražili da nastupa i Marko Perković Thompson. "To bi bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca", naveo je Tomašević.

Međutim, u ponedjeljak ujutro stigao je obrat - Vlada je poručila da preuzima potpunu organizaciju dočeka. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina potvrdio je da će se održati u 18.00 sati na Trgu bana Jelačića, a RTL Danas od Thompsonovog menadžmenta doznao je da će i Thompson nastupiti. 

Tomaševićeve izjave uživo pratite na portalu Net.hr.

Uskoro više... 

Tomislav TomaševićMarko Perković ThompsonDočekRukomet 2026RukometašiZagreb
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAKAV TRILER /
Tomašević sazvao izvanrednu presicu! Što će reći o dočeku rukometaša?