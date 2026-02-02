Gjenero otkrio tko će, uz Thompsona, najviše profitirati od ovog 'cirkusa': Iznenadit ćete se

Sjajan rezultat hrvatskih rukometaša, koji su se iz Europskog rukometnog prvenstva u Danskoj, vratili s brončanom medaljom, zasjenila je drama oko organizacije njihova dočeka i nastupa Thompsona.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević od samog početka dao je do znanja - suglasnost da na dočeku u centru Zagreba nastupa Thompson ne može dati, pa kakva god želja igrača bila. Razlog je kako je pojasnio, ustaški pozdrav koji je Thompson već prekršio na koncertu u Areni.

Nakon ovog poteza, reprezentacija se povukla i odlučila da dočeka u Zagrebu u tom slučaju neće biti. No jutros je došlo do preokreta. U ovoj situaciji "u vlak" je odlučila uskočiti Vlada i objavila da će dočeka ipak biti, i to pod njihovom dirigentskom palicom i došlo je do potpunog kaosa jer se, laički rečeno, sada više ne zna 'tko pije, a tko plaća'.

Zašto je ZDS toliko 'prihvatljiv'?

Politički analitičar Krešimir Macan je u razgovoru za Net.hr, ustvrdio kako je ovo Plenkovićev potez kojim je zapravo započeo kampanju, a sebe pozicionira kao jedinog lidera političke desnice.

Zatražili smo još jedno mišljenje i okrenuli smo broj političkog analitičara Davora Gjenera koji je za Net.hr komentirao da se odnos prema uzviku 'za dom spremni' ne rješava zabranama 'politiziranja sporta' ili bilo kakvim represivnim mjerama. Čak štoviše, naš sugovornik upozorava da se primjenom represivnih mjera, taj uzvik čini samo još 'prihvatljivijim' kao izraz otpora prema establišmentu, dakle svojevrsnim 'protestnim ponašanjem'.

"Pitanja odnosa prema prošlosti ne rješavaju se zabranama i represijom, nego sustavnim obrazovanjem, a bez histerije i zaoštravanja javnih neslaganja i stvaranja neprijateljstva. Ovakvim odnosom dobivaju samo zagovornici populizma, a dramatično gube svi koji žele racionalan društveni dijalog i racionalne javne politike", poručuje.

Gjenero napominje kako su naklapanja o 'depolitizaciji' svega i svačega, pa i sporta, isto tako isprazne priče. "Sport se u nekoj državi razvija uz državnu intervenciju, javnom politikom, a svrha sporta je izvorno prije svega održavanje zdravima vojnih obveznika, njihove pripreme za vojnu službu, dakle služenje državi", dodaje naš sugovornik.

'Tomašević je dobitnik u ovom sukobu'

Gjenero naglašava kako je izvjesno je da je zagrebački gradonačelnik dobitnik u ovom sukobu, i to time što se sustavno profilira kao lider lijeve opozicije i inzistira na 'svjetonazorskim pitanjima'.

Istodobno, poručuje naš sugovornik, Tomašević sjajno potiskuje javnu debatu o disfunkcionalnosti njegove gradske administracije, koja u pet godina mandata, poručuje naš sugovornik, nije riješila zapravo niti jedan gradski problem.

"Istina je da su ti problemi naslijeđeni od prethodne katastrofalne gradske uprave koja je djelovala punih 20 godina, ali pozivanje na korupciju i nerad prethodne vlasti može funkcionirati u prvih godinu ili dvije mandata, a nikako u petoj godini. I dalje se u Zagrebu neće razgovarati o lošim javnim politikama, nego o ideologijskim razlikama", poručuje Gjenero.

'Profitirat će i Thompson'

Iz cijele te priče, Gjenero napominje, profitirat će i Marko Perković Thompson, koji je svoj status izgradio kao nosilac svojevrsnog anti-establišment pokreta.

"Kao što su Čavoglave, koje su bile utjecajem administracije predsjednika Tuđmana, zbog uvodnog usklika potisnute iz javnosti, postale hit upravo kao otpor i agresoru i tadašnjoj administraciji, kao što je u vrijeme Račanove administracije gradio svoj image protestnog pjevača, to uspješno radi i danas, prije svega zahvaljujući ideji da je bilo što u društvu moguće riješiti zabranama, a na čemu se zasniva ne samo Tomaševićeva paradigma. Gubitnik u priči je politički centar, onaj dio političke arene koji je zainteresiran za javne razgovore o racionalnim javnim politikama", poručuje Gjenero.

Politički analitičar ističe da se u cijeloj toj priči Vlada odlučila za 'smanjivanje štete' nastale ponašanjem gradskih vlasti u Zagrebu.

"Situacija koja je stvorena takva je da 'nema pravih vlakova', nažalost. Što se tiče Thompsonove muzike, ako se organizira doček osvajačima brončane medalje, onda nije moguće nekoga počastiti dočekom, a ne ispuniti mu 'muzičke želje'. Sve drugo je samo stvaranje 'lovišta' za zagovornike socijalnih sukoba i populiste u politici", zaključuje Gjenero.

