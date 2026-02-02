FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA /

Policija ušla u prostorije Možemo! Oglasila se Sandra Benčić: 'Jasno je što se događa'

Policija ušla u prostorije Možemo! Oglasila se Sandra Benčić: 'Jasno je što se događa'
×
Foto: Rtl

'U ovom trenutku policija je ušla u prostorije naše stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu', objavila je Sandra Benčić

2.2.2026.
11:38
Erik Sečić
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Policija je u ponedjeljak prijepodne ušla u prostorije stranke Možemo! nakon što je netko na tu adresu prijavio prijetnje zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, objavila je koordinatorica stranke Sandra Benčić na svojem Facebook profilu. 

"U ovom trenutku policija je ušla u prostorije naše stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu. Mi nismo", navodi Benčić.

"Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore političkih stranaka", dodaje Benčić u objavi. 

Drama oko dočeka

Podsjetimo, Tomašević će u 14.00 sati održati konferenciju za medije na kojoj će govoriti o dočeku brončanih rukometaša. Gradonačelnik je u nedjelju poručio da dočeka neće biti jer su reprezentativci zahtijevali da nastupa i Marko Perković Thompson. "Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca", napisao je Tomašević u objavi na Facebooku. 

Međutim, obrat je uslijedio u ponedjeljak ujutro nakon što je Vlada poručila da preuzima organizaciju dočeka i navela da će se isti održati u 18.00 sati na Trgu bana Jelačića.

RTL Danas od Thompsonovog menadžementa doznao je da će i sam Thompson nastupati. 

POGLEDAJTE VIDEO: Košulja plava se čula na aerodromu uoči povratka rukometaša sa EP-a

Sandra BenčićTomislav TomaševićMožemo!Marko Perković Thompson
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRAMA /
Policija ušla u prostorije Možemo! Oglasila se Sandra Benčić: 'Jasno je što se događa'