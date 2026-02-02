Policija ušla u prostorije Možemo! Oglasila se Sandra Benčić: 'Jasno je što se događa'

Policija je u ponedjeljak prijepodne ušla u prostorije stranke Možemo! nakon što je netko na tu adresu prijavio prijetnje zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, objavila je koordinatorica stranke Sandra Benčić na svojem Facebook profilu.

"U ovom trenutku policija je ušla u prostorije naše stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu. Mi nismo", navodi Benčić.

"Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore političkih stranaka", dodaje Benčić u objavi.

Drama oko dočeka

Podsjetimo, Tomašević će u 14.00 sati održati konferenciju za medije na kojoj će govoriti o dočeku brončanih rukometaša. Gradonačelnik je u nedjelju poručio da dočeka neće biti jer su reprezentativci zahtijevali da nastupa i Marko Perković Thompson. "Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca", napisao je Tomašević u objavi na Facebooku.

Međutim, obrat je uslijedio u ponedjeljak ujutro nakon što je Vlada poručila da preuzima organizaciju dočeka i navela da će se isti održati u 18.00 sati na Trgu bana Jelačića.

RTL Danas od Thompsonovog menadžementa doznao je da će i sam Thompson nastupati.

POGLEDAJTE VIDEO: Košulja plava se čula na aerodromu uoči povratka rukometaša sa EP-a