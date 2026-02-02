Žestoka reakcija SDP-a: 'Plenković nije normalan, ovo je državni udar'

Nakon što je Vlada preuzela organizaciju dočeka brončanih rukometaša na središnjem zagrebačkom trgu, ponovno su se oglasili iz SDP-a s ocjenom da to više nema baš nikakve veze sa sportom nego je riječ o državnom udaru radikalne i desne Plenkovićeve vlade na lokalnu samoupravu.

"Plenković nije normalan. Ovo nema baš nikakve veze sa sportom, ovo je državni udar radikalne i desne Plenkovićeve vlade na lokalnu samoupravu", ocijenili su iz SDP-a nakon odluke Vlade da preuzima organizaciju dočeka brončanih rukometaša na Trgu bana Jelačiću u Zagrebu.

Svaka čast sportašima na bronci, to je ogroman uspjeh, no, sve to je pokvario Plenković koji u prvi plan gura jednog izvođača kojeg stavlja iznad cijele nacije, ističe SDP.

'Budi normalna Hrvatska'

"Inače, što se tiče dotičnog izvođača, da je s njegove strane bilo stvarnog poštovanja prema igračima i navijačima, Thompson bi uzeo gitaru, dočekao rukometaše u zračnoj luci i otpjevao im tu jednu pjesmu. SDP poručuje: budi normalna Hrvatska!", zaključuje se u reakciji.

Vlada je organizaciju preuzela nakon što je Hrvatski rukometni savez objavio da se doček otkazuje jer Grad Zagreb nije pristao na nastup Marka Perkovića Thompsona, što je bio zahtjev rukometaša. Nakon Vladina preuzimanja organizacije dočeka, iz Grada Zagreba su poručili da je za svako zauzimanje javne površine potrebna njihova suglasnost, a iz Vlade je nisu tražili.

