Stiže nagla promjena vremena: Evo gdje će biti pljuskova, meteorolog najavio i snijeg

Početak novog tjedna još sunčan i razmjerno topao, ali stiže promjena i prva marčana bura! Danas će nakratko porasti tlak između oslabljenih poremećaja na sjeveru kontinenta i sredozemne ciklone koja se premješta preko juga Italije. Već krajem dana stiže više vlage i hladniji zrak.

PONEDJELJAK

Ujutro pretežno, ponegdje čak i potpuno vedro. Jugo će na moru sasvim oslabjeti, ali će uz obalu zapuhati slaba, pod Velebitom prolazno i umjerena bura. Bit će opet svježe i prohladno, osobito na kopnu gdje pri tlu može biti slabog mraza.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj kreće postupan porast naoblake, izraženije navečer, kada raste i vjerojatnost za kišu pa i poneki pljusak, posebice uz granicu sa Slovenijom i na sjeveru. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, prolazno krajem dana i jak sjeverac, ali do tada razmjerno toplo, između 16 i 18 Celzijevih stupnjeva.

Na istoku oblaci stižu krajem dana i navečer, a zadržat će se uglavnom suho. No, s naoblačenjem će pojačati sjeverni vjetar. Temperatura bez veće promjene, bit će između 17 i 19 stupnjeva.

U Dalmaciji prevladavajuće sunčano sredinom dana, ali postupno će i ovdje stizati nešto više oblaka, ali kakav kraći pljusak moguć uglavnom samo u Zagori. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, južnije i jugozapadni, a temperatura oko 19 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu postupan porast naoblake, najprije na sjeveru Istre, na širem riječkom području i u Gorskoj Hrvatskoj. Lokalno može biti kojeg pljuska, ali kiša češća navečer, koja u noći na utorak u najvišem gorju može prelaziti u susnježicu i snijeg. Bura će prolazno oslabjeti, ali navečer pojačati na jaku, osobito pod Velebitom.

U NASTAVKU TJEDNA NA KOPNU

Od utorka oblačnije i osjetno hladnije uz sjeverni, u srijedu i pojačan sjeveroistočni vjetar. Pritom uz mjestimičnu kišu i pokoji pljusak, u višem gorju može prolazno u noći i tijekom jutarnjih sati biti susnježice i snijega, čak se ponegdje može skupiti i tanji pokrivač. No, od četvrtka razvedravanje te uglavnom suho, a i dnevna temperatura opet malo viša.

U NASTAVKU TJEDNA NA MORU

Na Jadranu promjenjivo oblačno uz prvu marčanu buru. U utorak malo kiše može pasti na jugu, a u srijedu sporadično i drugdje, no samo u manjim količinama. Bit će vjetrovito, ali od četvrtka i znatno sunčanije kako će bura rastjerati oblake. Temperatura malo niža, no u nastavku tjedna se neće odviše mijenjati, a slabljenjem bure činit će se i barem malo ugodnije.