HEP: 'Grad Zagreb nije isključio struju niti je onemogućavao spajanje'

Foto: Neva Zganec/pixsell

'Priključenje i opskrba električnom energijom bili su osigurani prema zahtjevu, a eventualne kratkotrajne tehničke poteškoće na terenu bile su operativne prirode i brzo su riješene'

2.2.2026.
16:00
Ljubiša Prica
Neva Zganec/pixsell
Uoči dočeka rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića koji se treba održati u ponedjeljak u 18 sati, iz Gradske uprave su javili da Grad Zagreb nije osigurao priključke za struju potrebnu za održavanje programa i prijenos. 

Iz HEP-a su za Danas.hr odgovorili da Grad Zagreb nije isključio struju niti je onemogućavao spajanje.

"Nakon zaprimljenog zahtjeva od organizatora provedena je uobičajena procedura vezana uz priključenje. Grad Zagreb nije isključio struju niti je onemogućavao spajanje. Priključenje i opskrba električnom energijom bili su osigurani prema zahtjevu, a eventualne kratkotrajne tehničke poteškoće na terenu bile su operativne prirode i brzo su riješene", priopćio HEP.

POGLEDAJTE VIDEO: Tomislav Tomašević o dočeku rukometaša kojeg organizira Vlada

Hep StrujaGrad ZagrebZagrebRukomet
HEP: 'Grad Zagreb nije isključio struju niti je onemogućavao spajanje'