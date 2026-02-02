Pratite uživo prijem brončanih rukometaša kod premijera Plenkovića

Uživo

- Rukometaši se u 12 sati očekuju kod premijera Plenkovića.

Najava

Brončani rukometaši točno u podne dolaze na primanje kod premijera Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića.

Hrvatski su rukometaši u nedjelju u Danskoj osvojili brončanu medalju. U ponedjeljak oko tri ujutro stigli su u zagrebačku zračnu luku, a u 12 sati dočekat će ih i čestitati im premijer Andrej Plenković.

Glavna tema je ipak doček na Trgu bana Jelačića. Predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac ranije je za RTL Danas rekao da je Savez upoznat da je na snazi odluka Skupštine Grada Zagreba kojem je zabranjen nastup Marku Perkoviću Thompsonu, a da je želja igrača, stožera i Saveza bila da upravo Perković nastupa na dočeku, zbog čega je doček otkazan.

No, ipak obrat! Iza 10 sati Vlada je poručila da preuzima potpunu organizaciju dočeka koji će se održati u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića. Thompsonov menadžment potvrdio je RTL- u da će pjevati Marko Perković Thompson.

