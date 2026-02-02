Oporba 'oplela' po Plenkoviću: 'Bacio je Ustav na pod, ritualno su po njemu gazili i potom ga zapalili'

Stranke Možemo!, SDP, Glas, Centar i Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom održat će u ponedjeljak u 16 sati zajedničku konferenciju za medije u Hrvatskom saboru nakon preokreta oko dočeka rukometaša.

Javnosti će se obratiti Sandra Benčić, Siniša Hajdaš Dončić, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Puljak i Dalija Orešković.

Benčić: 'Najteži dan za hrvatsku demokraciju'

Prva se javnosti obratila Sandra Benčić. "Danas je jedan od najtežih dana za hrvatsku demokraciju u postratnom periodu. Svjedočili smo potpuno neprihvatljivom ustavnom udaru koji je izveo Andrej Plenković i Vlada, nad ustavom propisanom autonomijom lokalne samouprave. Jasno nam je da je ova operacija planirana i namještena od strane HDZ-a", poručila je Benčić.

Dodala je da Marko Perković Thompson i Plenković svjesno krše odluku gradske uprave. "On instrumentalizira i policiju koja je danas ometala komunalne redare da rade svoj posao. Sudjelovali su u protuzakonitoj odluci Vlade", rekla je Benčić.

"Nakon što su maske pale, možemo reći da imamo Vladu koja djeluje izvan Ustava i zakona. Pozivamo Ustavni sud da se očituje o ovom kršenju načela diobe vlasti i lokalne samouprave", dodala je Benčić.

"Ovo je napad na Zagreb, ali i na višestranačje kao takvo. Plenković ne može podnijeti da glavnim gradom Hrvatske ne upravlja HDZ i on nasilno kreće u rušenje te vlasti", zaključila je Benčić.

Mrak-Taritaš: 'Sve je bilo složeno i orkestrirano'

Nakon Sandre Benčić, javnosti se obratila Anka Mrak-Taritaš koja je poručila da se ovo nije dogodilo slučajno. "Sve je bilo složeno i orkestrirano, cijeli igrokaz u kojem su gradonačelnici drugih gradova rekli da Thompson može pjevati kod njih. Nažalost, u svemu je stradao sport, jer je jedini važan postao Plenković koji se kao puran šeće Banskim dvorima. On je danas bacio Ustav na pod, ritualno su po njemu gazili i potom ga zapalili, to je učinio danas", rekla je Mrak-Taritaš.

Orešković: 'Thompson je postao kamen spoticanja'

Nakon Mrak-Taritaš, javnosti se obratila Dalija Orešković koja je rekla da supotpisuje sve što su rekle njezine kolegice i o čemu će govoriti Hajdaš Dončić. "Thompson je postao kamen spoticanja jer utjelovljuje ustaški pozdrav ZDS. Pozivam građane da u tome ne sudjeluju", rekla je Orešković. Dodala je da je premijer Plenković spreman koristiti represivni aparat protiv građana i temeljnih sloboda.

"Moramo se tome oduprijeti zajedničkim snagama. Crnokošuljašima i za dom spremnima tu danas nema mjesta", poručila je Orešković.

Hajdaš Dončić: 'Nećemo razgovarati s HDZ-om'

Posljednji se javnosti obratio predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić koji je poručio da Andrej Plenković dijeli Hrvatsku. "Više nećemo razgovarati s HDZ-om o izboru ustavnih sudaca. S onima koji krše Ustav da sjedim za istim stolom? Jok!", poručio je. Dodao je da će probati biti korektan i tolerantan.

Podsjetimo, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je u nedjelju poručio da dočeka koji se trebao održati na glavnom zagrebačkom trgu neće biti jer su reprezentativci tražili da nastupa i Marko Perković Thompson. "To bi bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca", naveo je Tomašević.

Međutim, u ponedjeljak ujutro stigao je obrat - Vlada je poručila da preuzima potpunu organizaciju dočeka. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina potvrdio je da će se održati u 18 sati na Trgu bana Jelačića, a RTL Danas od Thompsonovog menadžmenta doznao je da će i Thompson nastupiti.