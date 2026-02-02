Raspjevani Plenkovićevi ministri: Zapjevali uglas na dočeku brončanih rukometaša

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon žestokih političkih napetosti i potpunog preokreta u organizaciji, državni vrh stigao je na Trg bana Josipa Jelačića kako bi pozdravio brončane rukometaše. Dok se iščekivao dolazak heroja nacije, pažnju okupljenih ukrali su članovi Vlade koji su se, u rijetko viđenom izdanju, potpuno opustili u navijačkoj atmosferi.

Tako su hit 'Dalmacijo' grupe Tutti Frutti uglas zapjevali ministri Tonči Glavina, Damir Habijan, Radovan Fuchs, Tomo Medved, Irena Hrstić i Gordan Grlić Radman.

Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević još je u nedjelju rezolutno poručio da dočeka na glavnom trgu neće biti. Kao razlog naveo je zahtjev reprezentativaca da nastupi Marko Perković Thompson.

"To bi bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni. Nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca", pojasnio je tada Tomašević.

Međutim, ponedjeljak ujutro donio je potpuni obrat. Vlada je objavila da preuzima organizaciju na sebe, čime je zaobišla gradske zabrane. Rukometaši su poželjeli Thompsona – i dobili su Thompsona!