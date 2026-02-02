Vori i Džomba: 'To Hrvatskoj treba'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

LEGENDE /

Dok svi čekaju dolazak brončanih rukometaša, atmosferu na trgu drže Zaprešić Boysi, a gledatelje zabavlja dobro poznata trojka s ovog prvenstva – Igor Vori, Mirza Džomba i Marko Vargek.

Upravo se ta trojka tijekom razgovora uoči dočeka sjetila bivše generacije i njezina kapetana Domagoja Duvnjaka. Što je ekipa iz emisije "Vrijeme je za rukomet" imala za reći o legendarnom kapetanu, pogledajte u videu na vrhu.