Vori i Džomba: 'To Hrvatskoj treba'

UŽIVO /
Ma tako se dočekuje heroje! Rukometaši su stigli! Gledajte spektakularan doček na Trgu
Dok svi čekaju dolazak brončanih rukometaša, atmosferu na trgu drže Zaprešić Boysi, a gledatelje zabavlja dobro poznata trojka s ovog prvenstva – Igor Vori, Mirza Džomba i Marko Vargek.
Upravo se ta trojka tijekom razgovora uoči dočeka sjetila bivše generacije i njezina kapetana Domagoja Duvnjaka. Što je ekipa iz emisije "Vrijeme je za rukomet" imala za reći o legendarnom kapetanu, pogledajte u videu na vrhu.