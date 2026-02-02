FREEMAIL
ONI ĆE GA IMATI /

Evo koji se grad sprema za doček brončanih rukometaša

Evo koji se grad sprema za doček brončanih rukometaša
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

2.2.2026.
16:37
HinaSportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Nakon cijele kalvarije s dočekom zbog Marka Perkovića Thompsona, naši će rukometaši ipak imati priliku zahvaliti svojim navijačima na podršci na glavnom zagrebačkom trgu. Kako će taj doček izgledati možete pratiti ovdje.

No, da dočeka nije bilo dio bi bronačnih rukometaša ipak imao "svoj trenutak slave". Naime, Grad Ljubuški će u srijedu organizirati svečani doček četvorici hrvatskih rukometnih reprezentativaca nakon osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu u Danskoj, potvrdio je za Hinu gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić.

Doček se organizira u čast četvorice rukometaša poniklih u Ljubuškom koji su bili dio hrvatske reprezentacije, a to su Matej Mandić, David Mandić, Ivano Pavlović i Diano Ćeško, nekadašnji igrači RK Izviđač.

Trener RK Izviđač Ivan Džolić rekao je kako je cijeli klub iznimno ponosan na uspjeh svojih bivših igrača, istaknuvši da je riječ o velikom priznanju za ljubuški rukomet i dugogodišnji rad s mladim igračima.

Gradonačelnik Markotić naglasio je da Ljubuški ovim dočekom želi zahvaliti svojim sugrađanima na sportskom uspjehu i promociji grada kroz rukomet.

POGLEDAJTE VIDEO: Uživo s Trga gdje teku posljednje pripreme za doček: Pratite emisiju RTL Danas

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026
