FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NE RADITE TO' /

Ovo je poruka HRS-a uoči dočeka: 'Mi smo samo sportaši koji predstavljaju domovinu...'

Ovo je poruka HRS-a uoči dočeka: 'Mi smo samo sportaši koji predstavljaju domovinu...'
×
Foto: Neva Zganec/pixsell

Oglasio se službenim priopćenjem i HRS. prenosimo ga u cijelosti

2.2.2026.
14:08
Sportski.net
Neva Zganec/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon što je Vlada Republike Hrvatske "otela" Gradu Zagebu doček rukometaša koji će se ipak održati na Trgu bana Jelačića, oglasio se službenim priopćenjem i HRS. prenosimo ga u cijelosti.

"Hrvatski rukometaši, stručni stožer i Hrvatski rukometni savez izražavaju veliko zadovoljstvo i zahvalnost Vladi Republike Hrvatske na osiguranom dočeku rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića – na način kako to žele igrači, stručni stožer i Hrvatski rukometni savez.

Ujedno želimo napomenuti da kao sportaši želimo da ovo slavlje na Trgu bude slavlje rukometa i hrvatskog sporta, odnosno velikog uspjeha povodom osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu.

'Ne želimo da nas se upliće u bilo kakve političke konfrontacije'

Kao hrvatska rukometna reprezentacija i HRS, predstavljamo građanke i građane Republike Hrvatske i ne želimo bilo kakve podjele te se ne želimo ni na koji način uplitati u politikantstvo. Stoga molimo da nas nitko drugi preko naših uspjeha ne upliće u bilo kakve političke konfrontacije.

Naši igrači presretni su što mogu igrati za Hrvatsku jer vole svoju državu i sveti dres i jedini razlog je ljubav prema domovini.

Mi nismo nikakva politička grupacija već samo sportaši koji predstavljaju svoju domovinu u svijetu i jako smo sretni kad razveselimo hrvatski narod koji podržava sve naše uspjehe i rezultate.

'Ljubav prema domovini iznad svega'

Ujedno, u ime svih igrača, stručnog stožera i rukometnog saveza molimo i apeliramo na sve one koji će večeras doći proslaviti brončanu medalju s našim igračima da cjelokupno slavlje prođe dostojanstveno i bez ikakvih neprimjerenih postupaka jer se jedino na taj način pokazuje ljubav prema hrvatskom dresu, reprezentaciji i domovini.

Molimo vas podržite igrače na dostojanstven način, kao što se to činili mnogo puta dosad i svi skupa pokažimo da je ljubav prema domovini iznad svega", stoji u priopćenju Hrvatskog rukometnog saveza.

POGLEDAJTE VIDEO: Andrej Plenković primio brončane rukometaše

Hrvatski Rukometni SavezHrvatska Rukometna ReprezentacijaDoček Rukometaša
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'NE RADITE TO' /
Ovo je poruka HRS-a uoči dočeka: 'Mi smo samo sportaši koji predstavljaju domovinu...'