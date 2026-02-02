FREEMAIL
VELIKI DOČEK RUKOMETAŠA /

Pratite uživo atmosferu na zagrebačkom Trgu: Zaprešić Boysi 'zapalili' publiku

Vlada u suorganizaciji s Hrvatskim rukometnim savezom na Trgu bana Jelačića u 18 sati organizira doček brončanih rukometaša. Pozvali su građane da se pridruže, potvrdio je ministar Tonči Glavina.

Kako je prvi objavio RTL, Thompsonov menadžment potvrdio nam je da će pjevati Marko Perković Thompson.

Od 16 sati okupljene će zabavljati DJ Ivan Škrinjarić, službeni program počinje u 17 sati, a voditelji će biti Maja Oštro Flis, Ines Goda Forjan i Milan Stjelja. Nastupaju Zaprešić Boysi i Hrvatske Ruže.

Oko 18.30 sati očekuje se dolazak rukometaša koji pojedinačno izlaze na binu. Slijedi zajednički nastup Thompsona i Hrvatskih Ruža sa neslužbenim himnom rukometaša "Ako ne znaš šta je bilo". Nakon toga planiran je glazbeni nastup Thompsona koji će izvesti svojih pet pjesama.

2.2.2026.
17:08
danas.hr
