Vori poslao poruku Plenkoviću i Tomaševiću

'NEKA SE DOGOVORE' /

Legendarni hrvatski rukometaš Igor Vori je uoči dočeka brončanih reprezentativaca poslao poruku Vladi Republike Hrvatske i gradonačelniku Grada Zagreba. Za razliku od drugih poruka, ova je bila jasna, ali i nešto manje ozbiljna.

Bivši reprezentativac je ustvrdio kako bi se Vlada i gradonačelnik trebali dogovoriti i podmiriti troškove puta Mirzi Džombi, koji je, misleći da dočeka neće biti, krenuo put Rijeke. Kako se Vori našalio, pogledajte u videu na vrhu teksta.

