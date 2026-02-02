FREEMAIL
'NEKA SE DOGOVORE' /

Vori poslao poruku Plenkoviću i Tomaševiću

Legendarni hrvatski rukometaš Igor Vori je uoči dočeka brončanih reprezentativaca poslao poruku Vladi Republike Hrvatske i gradonačelniku Grada Zagreba. Za razliku od drugih poruka, ova je bila jasna, ali i nešto manje ozbiljna.

Bivši reprezentativac je ustvrdio kako bi se Vlada i gradonačelnik trebali dogovoriti i podmiriti troškove puta Mirzi Džombi, koji je, misleći da dočeka neće biti, krenuo put Rijeke. Kako se Vori našalio, pogledajte u videu na vrhu teksta.

Kako uoči dočeka izgleda Trg bana Josipa Jelačića, pogledajte ovdje.

2.2.2026.
17:15
Sportski.net
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaIgor VoriEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Marko Perković ThompsonAndrej PlenkovićTomislav Tomašević
