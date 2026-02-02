Ovako izgleda lice ranjenog Mandića dan nakon krvave bitke s Islandom

David Mandić je veliki ratnik. U utakmici za broncu je igrao već načet ozljedama, a Islanđani su ga u nedjelju nemilosrdnu tukli pa je zaradio i veliki podljev ispod oka. Točnije, posjekotinu koju su morali šivati naši fizioterapeuti.

Dobio je lakat u glavu tijekom pokušaja udarca pa zbog toga sada ima vidljivu ozljedu ispod desnoga oka. To se još bolje vidi dan kasnije kada je plavo-ljubičasto Mandićevo oko i jagodica na licu. Kamere Pixsella uhvatile su ratničko lice Davida Mandića na primanju kod premijera Plenkovića u Banskim dvorima.

"Čestitke svima u ime Vlade, u ime hrvatskog naroda. Podržali smo vas i prošle godine, podržat ćemo vas opet. Ova generacije je u samom vrhu. Rukometaši su osvojili 16 medalja u 30 i nešto godina. Ovaj vaš uspjeh je bronca zlatnog sjaja. Živite u vremenu nevjerojatne danske generacije, ali ste tu na domak. Učinili ste puno za promociju Hrvatske. Ogroman broj hrvatskih ljudi diše i osjeća s vama", govorio je Plenković.

