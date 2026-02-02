Uživo s Trga gdje teku posljednje pripreme za doček: Pogledajte emisiju RTL Danas u 13.30

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Brončani hrvatski rukometaši, noćas iza tri sata vratili su se u Hrvatsku. U zagrebačkoj zračnoj luci Franjo Tuđman dočekalo ih je više stotina navijača.

Igrači su u zoru dočekani ovacijama i uz neslužbenu himnu rukometaša "Ako ne znaš šta je bilo", vjerojatno i potaknuti prvotnom informacijom kako dočeka na Trgu bana Jelačića neće biti.

No, jutros oko dočeka - veliki preokret. Iako zagrebačka gradska vlast nije pristala na želju igrača da im na dočeku zapjeva i Thompson, pa ga je s Hrvatskim rukometnim savezom otkazala, jutros dolazi do velikog obrata. Smatrajući da je ovo uspjeh od nacionalne važnosti, organizaciju dočeka preuzela je Vlada!

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića pratite uživo na RTL Televiziji od 16.30 sati.