Uživo s Trga gdje teku posljednje pripreme za doček: Pogledajte emisiju RTL Danas u 13.30

Brončani hrvatski rukometaši, noćas iza tri sata vratili su se u Hrvatsku. U zagrebačkoj zračnoj luci Franjo Tuđman dočekalo ih je više stotina navijača.

Igrači su u zoru dočekani ovacijama i uz neslužbenu himnu rukometaša "Ako ne znaš šta je bilo", vjerojatno i potaknuti prvotnom informacijom kako dočeka na Trgu bana Jelačića neće biti.  

No, jutros oko dočeka - veliki preokret. Iako zagrebačka gradska vlast nije pristala na želju igrača da im na dočeku zapjeva i Thompson, pa ga je s Hrvatskim rukometnim savezom otkazala, jutros dolazi do velikog obrata. Smatrajući da je ovo uspjeh od nacionalne važnosti, organizaciju dočeka preuzela je Vlada! 

Vijesti RTL-a Danas pratite na portalu net.hr.

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića pratite uživo na RTL Televiziji od 16.30 sati.

 

 

2.2.2026.
13:29
danas.hr
Doček RukometašaRtl DanasEmisijaRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026
