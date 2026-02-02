Profesor prava šokiran potezom Vlade: 'Nevjerojatno koje kršenje Ustava!'

Stručnjak za javnu upravu i profesor prava Vedran Đulabić komentirao je Vladinu odluku oko organiziranja dočeka rukometaša u centru Zagreba.

"Zanima me vidjeti na temelju čega Vlada može organizirati masovno javno okupljanje bez suglasnosti jedinice lokalne samouprave. Kao da Ustav ne postoji i kao da čl. 4. ništa ne znači. Ako je doista tako, onda Vlada može biti organizator svih događaja u gradovima gdje su neki od njih zabranjeni, od ZG, Pule i pa nadalje, i to bez njihove suglasnosti i dozvole.

Lokalna samouprava i dioba vlasti nam nije potrebna. Ako je tako, onda Vlada i u vašem ili mom dvorištu, stanu ili kući može organizirati što god hoće, bez naše suglasnosti. Nevjerojatno koje kršenje Ustava i koje ponašanje suprotno svim demokratskim i pravnim standardima", napisao je Đulabić na društvenim mrežama.

Je li Vlada zatražila suglanost?

Podsjetimo, Tomašević je u nedjelju poručio da dočeka koji se trebao održati na glavnom zagrebačkom trgu neće biti jer su reprezentativci tražili da nastupa i Marko Perković Thompson. "To bi bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca", naveo je Tomašević.

No jutros je došlo do preokreta. Iza 10 sati Vlada je poručila da preuzima potpunu organizaciju dočeka koji će se održati u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića.

Thompsonov menadžment potvrdio je RTL- u da će pjevati Marko Perković Thompson. Dodajmo i tome, a kako je i naglasio Đulabić, za svako zauzimanje javne površine treba suglasnost Grada Zagreba, a iz Grada su nam potvrdili da Vlada još nije zatražila suglasnost.

