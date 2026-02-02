Uvjerili ih da im je sin stradao, tražili 97.000 €: 'Mama, slušaj doktora, daj mu novce'

STRAVA I UŽAS /

„Mama, slušaj doktora, daj mu novce“, uz plač u slušalici započela je još jedna prijevara u kojoj je stariji bračni par ostao bez cijele životne ušteđevine.

Prošle subote nazvao ih je muškarac koji se predstavio kao liječnik i rekao da im je sin teško stradao u prometnoj nesreći te da hitno mora na operaciju. Za zahvat je, tvrdio je, potrebno čak 97 tisuća eura.

Dok je muž otišao prema bolnici, uvjeren da mu je sin ondje, 43-godišnji prevarant iz Ukrajine 75-godišnjakinju je gotovo dva sata držao na telefonu. U međuvremenu je pred kuću stigla 39-godišnja Ukrajinka u taksiju, preuzela omotnicu s novcem i otišla za Zagreb te novac predala prevarantu.