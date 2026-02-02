FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŽESTOK ODGOVOR /

Tomašević završio kao Mamić: Osvanula specijalna majica za gradonačelnika, grmi Thompson kao nikad

U mnoštvu navijača koji su u noći s nedjelje na ponedjeljak došli pozdraviti brončane rukometne junake, reprezentaciju Hrvatske, na aerodromu Dr. Franjo Tuđman, viđena je i majica s prekriženim Tomislavom Tomaševićem. Podsjetila nas je majica na majicu s prekriženom glavom Zdravka Mamića, koja se godinama nosila na stadionu Maksimir i po gostovanjima od strane Bad Blue Boysa. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
2.2.2026.
3:41
Silvijo Maksan
Marko Perković ThompsonAerodromEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Marko Perković ThompsonTomislav Tomašević
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx