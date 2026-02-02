Tomašević završio kao Mamić: Osvanula specijalna majica za gradonačelnika, grmi Thompson kao nikad

ŽESTOK ODGOVOR /

U mnoštvu navijača koji su u noći s nedjelje na ponedjeljak došli pozdraviti brončane rukometne junake, reprezentaciju Hrvatske, na aerodromu Dr. Franjo Tuđman, viđena je i majica s prekriženim Tomislavom Tomaševićem. Podsjetila nas je majica na majicu s prekriženom glavom Zdravka Mamića, koja se godinama nosila na stadionu Maksimir i po gostovanjima od strane Bad Blue Boysa.