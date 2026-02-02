FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRESE SE HRVATSKA /

'Moji suborci su tu iz Vukovara, straža od dva do četiri, najgori termin. Možemo je sekta'

Izjavu je dao i Stipo Mlinarić Ćipo (Domovinski pokret) te je rekao: "Moji suborci su tu, straža od dva do četiri – najgori termin. Htio bih čestitati rukometašima, uzeli su broncu – kapa do poda. Nije nam bilo teško dočekati ih. Nažalost, gradonačelnik Tomašević, aktivist iz sekte Možemo, koji rado ugađa na Gay Prideu i ljudima iz Srbije, pod njegovim se vodstvom aktivira fašistički fašnik, a smeta mu mladost koja pjeva pjesme."

Nastavio je: 

"U Vukovaru su mi cijeli život branili da pjevamo neke pjesme – komunisti prije rata branili su da pjevamo 'Vilu Velebita', poslije četnici da pjevamo, a sada Tomašević i njemu slični brane da pjevamo pjesme. Pobijedili smo komuniste, četnike, pobijedit ćemo i sektu Možemo. Na sljedećim izborima – na izborima ih neće biti."

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
2.2.2026.
3:32
Silvijo Maksan
Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Marko Perković ThompsonHrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026Rukomet 2026
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx