Okupljaju se navijači na aerodromu Dr. Franjo Tuđman uoči povratka brončanih rukometaša

U JEKU SKANDALA /

Okupljaju se navijači uoči povratka brončanih rukometaša u Zagreb na aerodrom Dr. Franjo Tuđman. Doček hrvatske rukometne reprezentacije, koji je bio planiran za ponedjeljak u 15 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, neće se održati. Ovu odluku objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom.

Kako navode iz HRS-a, igrači, stručni stožer i Savez zajednički su željeli da na dočeku nastupi Marko Perković Thompson. Budući da Grad Zagreb nije prihvatio taj prijedlog, organizirani doček je otkazan. Iz Saveza poručuju da, iako su brojni gradovi diljem Hrvatske ponudili organizaciju dočeka, smatraju kako bi proslava uspjeha hrvatske rukometne reprezentacije trebala biti održana u glavnom gradu, na središnjem gradskom trgu, kao što je to bio slučaj i ranije.

HRS je zahvalio svim gradovima koji su iskazali interes za organizaciju dočeka te najavio kako će u tim sredinama biti organizirane utakmice reprezentacije kako bi se uspjeh mogao zajednički proslaviti s navijačima.

Reprezentacija će u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman stići oko 3 sata ujutro u ponedjeljak, dok je za 12 sati predviđen službeni prijem kod predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića.