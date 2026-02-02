'E moj, Zagrebe': Filip Ivić se oglasio nakon otkazivanja dočeka brončanim rukometašima

Filip Ivić, bivši reprezentativni rukometni golman Hrvatske, na svom Instagramu je objavio fotografiju prošlogodišnjeg dočeka i praznog Trga bana Jelačića te napisao: "E, moj Zagrebe, ginuli su za ovu medalju..."

Podsjetimo, Ivić je u lipnju potpisao ugovor s RK Vojvodina, no on je šokantno i raskinut već nakon dva tjedna jer je Filip Ivić prisustvovao polumilijunskom koncertu Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu u srpnju 2025. Klub se tada oglasio službenim priopćenjem u kojem je naveo da RK Vojvodina, kao simbol Novog Sada, Vojvodine i Srbije, svoje djelovanje ne gradi isključivo na sportskim rezultatima, već i na poštovanju povijesti, žrtava i vrijednosti koje smatra temeljnima.

Što se dogodilo, zašto je došlo do velikog obrata oko dočeka brončanim rukometašima u Zagrebu?

Iz kluba su poručili kako su s nevjericom doznali da je Filip Ivić bio na događaju koji, prema njihovu stajalištu, ne predstavlja običan glazbeni koncert, već okupljanje na kojem se "veličaju ustaška ideologija i simboli, koje srpski narod povezuje s teškim zločinima". Naglasili su da je takvo ponašanje nespojivo s vrijednostima kluba koji nosi obilježja srpskog naroda.

U priopćenju se ističe da u RK Vojvodina nema mjesta za osobe koje sudjeluju na događajima koji vrijeđaju uspomenu na nevine žrtve, Jasenovac, stradanja tijekom Oluje i srpska ognjišta. Upravo zbog toga uprava je donijela odluku o trenutnom raskidu ugovora, smatrajući da netko tko, po njihovu mišljenju, stoji uz one koji slave zločine, ne može nositi dres kluba koji predstavlja Novi Sad i Srbiju.

Na kraju su poručili da klub ne dijeli ljude po nacionalnoj ili vjerskoj osnovi, ali jasno razlikuje, kako navode, dobro od zla, ljudskost od neljudskosti te poštovanje od vrijeđanja. Dodali su da njihova odluka nije čin osvete, već izraz dostojanstva, uz poruku da snagu crpe iz ljubavi prema Srbiji, Vojvodini i Novom Sadu.

Doček hrvatske rukometne reprezentacije, koji je bio planiran za ponedjeljak u 15 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, neće se održati. Ovu odluku objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom.

Kako navode iz HRS-a, igrači, stručni stožer i Savez zajednički su željeli da na dočeku nastupi Marko Perković Thompson. Budući da Grad Zagreb nije prihvatio taj prijedlog, organizirani doček je otkazan. Iz Saveza poručuju da, iako su brojni gradovi diljem Hrvatske ponudili organizaciju dočeka, smatraju kako bi proslava uspjeha hrvatske rukometne reprezentacije trebala biti održana u glavnom gradu, na središnjem gradskom trgu, kao što je to bio slučaj i ranije.

HRS je zahvalio svim gradovima koji su iskazali interes za organizaciju dočeka te najavio kako će u tim sredinama biti organizirane utakmice reprezentacije kako bi se uspjeh mogao zajednički proslaviti s navijačima.

Reprezentacija će u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman stići oko 3 sata ujutro u ponedjeljak, dok je za 12 sati predviđen službeni prijem kod predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića.

