Poletjeli su! Hrvatski rukometaši vraćaju se kući, pogledajte atmosferu u avionu!

ŠAMPIONI DOLAZE /

S velikom broncom vraćaju se hrvatski rukometaši za Hrvatsku! U kasnim večernjim satima poletjeli su u nedjelju prema Zagrebu, pjesma se orila od sportskog terena, kasnije u svlačionici pa preko ukrcaja u autobus. Sjajno raspoloženje nastavilo se i u avionu.

Dobre vibracije među našim sjajnim sportašima nastavile su se unatoč drami koja je uslijedila nakon osvojenog odličja kada je zbog nesuglasja oko toga tko će nastupiti na Trgu bana Josipa Jelačića, naprasno otkazan doček.

Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i Hrvatski rukometni savez potvrdili su da je sve otkazano zbog zahtjeva da nastupi Marko Perković Thompson. Ipak, čini se da to nije umanjilo raspoloženje naših sportaša na povratku kući, kako je to izgledalo u avionu pogledajte u videu.