Masnice, zavoji: Ovo su Torcidaši koji stoje iza krvavog napada na Delije

Na Općinskom sudu u Tuzli danas je započelo ročište za određivanje pritvora huliganima koji su se u subotu sukobili u blizini Međunarodne zračne luke Tuzla. Među 14 privedenih je čak 11 Hrvata.

Navijači Torcide na tuzlanskom su aerodromu pričekali navijače Crvene zvezde koji su doputovali iz Malmöa, gdje je beogradski klub odigrao utakmicu Europske lige.

U općem kaosu ozlijeđeno je više od 20 osoba, od kojih je četvero zadobilo teške tjelesne ozljede. Među žrtvama napada našao se i policajac koji je pokušao intervenirati tijekom sukoba.

Foto: Vijesti.ba

Dočekali ih s palicama i bakljama

Prema navodima Županijskog tužiteljstva Tuzlanske županije, uhićeni su djelovali kao organizirana skupina. Točno su znali kada se skupina navijača beogradske Crvene zvezde vraća letom iz Malmöa te su ih s više vozila dočekali u zasjedi. Torcida je napala Delije drvenim palicama, metalnim šipkama i bakljama. U napadu je ozlijeđeno više od 20 osoba, a oštećeni su i brojni automobili koji su bili parkirani u blizini.

Dolaskom policije na mjesto događaja veći broj sudionika dao se u bijeg, dijelom pješice, a dijelom vozilima. Unatoč tome, policija Tuzlanskog kantona uspjela je privesti ukupno 93 osobe, do kojih je 70 ispitano.

Foto: Vijesti.ba

Jednomjesečni pritvor

Nakon kriminalističke obrade, u pritvoru je zadržano 14 osoba. Od 11 Hrvata, njih sedmero je iz Splita - J. K. (39), I. B. (33), T.v K. (40), A. B. (22), M. J. (25), P. V. (45), P. V. (31). Priveden je i muškarac iz Trogira - M. K. M. (24), D. P. (30) iz Ploča, I. V. (25) iz Supetra te R. K. (22) iz Pule. Među njima su bila i tri državljanina BiH, M. P. (27) iz Čitluka, J. S. (20) iz Međugorja te A. J. (28) iz Brčkog, pišu Vijesti.ba.

Foto: Vijesti.ba

Neki od osumnjičenih na sudu su se pojavili s vidljivim ozljedama i zavojima na rukama.

Foto: Vijesti.ba

Tužiteljstvo je za sve navedene zatražilo jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od bijega, budući da su većina strani državljani te zbog opasnosti od ponavljanja djela.

POGLEDAJTE VIDEO: Svjedok opisao užas u Tuzli, navijači bježali mještanima u kuće i nudili novac: 'Goli su bacani u kombije'