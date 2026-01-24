Hokejaški spektakl na Velesajmu! Sport, edukacija i borba protiv dopinga: Ne propustite turnir 'Zeleni pak'

Zagreb će od 27. veljače do 1. ožujka 2026. godine ugostiti mlade hokejaše iz čak pet država, a klizalište Zagrebačkog velesajma bit će poprište 11. izdanja tradicionalnog turnira Otvoreno prvenstvo grada Zagreba za hokejaše do 13 godina.

Turnir pod službenim nazivom „Doping NIJE hOKej“, široj javnosti poznat i kao „Zeleni pak“, organizira Klub hokeja na ledu Zagreb u suradnji sa Zagrebačkim savezom hokeja na ledu.

Foto: Khl Zagreb

Riječ je o jedinstvenom sportskom događaju koji već godinama spaja natjecanje na ledu s važnom edukativnom porukom.

Turnir koji okuplja mlade hokejaše iz pet država

Na turniru će sudjelovati momčadi mlađih kadeta iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Slovačke i Bosne i Hercegovine, a tijekom tri dana kroz velesajamsko klizalište proći će oko 150 mladih natjecatelja, 50 članova stručnih stožera te više od 1000 gostiju.

No ovaj turnir nije samo sportsko nadmetanje. KHL Zagreb već više od dvanaest godina usko surađuje s IIHF-om (Međunarodnim savezom hokeja na ledu) i WADA-om (Svjetskom antidopinškom agencijom) kako bi turnir imao i snažnu edukativnu dimenziju. Cilj je jasan – djeci progovoriti o štetnosti korištenja dopinga u sportu i svakodnevnom životu.

Svi igrači-sudionici proći će interaktivni oblik edukacije koji provode djelatnici Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping, a oni najuspješniji bit će nagrađeni prema rezultatima koje ostvare u antidopinškom kvizu.

Edukacija mladih i podrška Hrvatskog Crvenog križa

Vrijednost ovakvog pristupa prepoznao je i Hrvatski Crveni križ, koji je još 2012. godine postao stalni partner turnira, dodatno potvrđujući njegovu društvenu važnost.

Turnir će i ove godine biti intenzivno medijski popraćen – putem službene web stranice, Facebooka, Instagrama i ostalih društvenih mreža. Organizatori će tu vidljivost iskoristiti kako bi sportskoj javnosti još jednom poslali jasnu poruku o štetnosti uzimanja nedopuštenih stimulativnih sredstava, ali i naglasili važnost predanog treninga, sportskog načina života i zdrave prehrane kao jedinog pravog puta prema uspjehu.

Poseban simbol cijelog turnira bit će i ove godine zeleni pakovi. Sve utakmice igrat će se s posebnim IIHF-ovim zelenim pakovima, koji su po težini i dimenzijama potpuno jednaki standardnim crnim pakovima, ali svojom bojom šalju snažnu i jasno prepoznatljivu poruku borbe protiv dopinga.