Oni su najnavijači Hrvatske rukometne reprezentacije! Džomba im poručio: 'Vi ste nama uzor!'

"Mi smo obitelj Hlad iz Jakovlja, strastveni smo navijači", govori nam na početku razgovora u Malmöu gospodin Mario Hlad koji je sa suprugom Martinom te sinom Marinom cijelo Europsko rukometno prvenstvo uz našu reprezentaciju. Njihova strast je toliko velika da nam se na nagradni natječaj javilo mnoštvo ljudi koji su upravo njih nominirali u kreativnom natječaju u suradnji s HEP-om u kojem smo tražili najnavijača prvenstva.

"Sve je to zakuhala naša kći koja je stavila snimku na društvene mreže Net.hr-a", otkriva gospodin Mario Hlad ponosno. A da su zaslužili i više od 15 minuta slave, dokazuje i njihovo gostovanje u emisiji Vrijeme je za rukomet gdje su Maja Oštro Flis i legendarni Mirza Džomba komentirali njihovu predanost navijanju. "Vi ste nama uzor, gospodine Hlad", rekao mu je Džomba.

Iznad svega - Hrvatska!

U intervjuu za Net.hr, tata Hlad otkrio je kako je sve počelo. "Mislim da sam ja krivac, ja sam još 2009. godine hodao po tim utakmicama", rekao je te dodao kako je neko vrijeme i pauzirao, ali strast su im vratili prijatelji.

Na pitanje kad bi njihova navijačka energija proizvodila struju, koliko bi utakmica mogli osvijetliti, tata Hlad slikovito odgovara: "Bilo bi to puno kilovata struje, to je stvarno neka jaka energija!"

A kako izgleda jedan tipičan dan u obitelji Hlad kad igra reprezentacija? "Doručak, pripreme ispred arene, utakmica i spavanje", kaže sin. Obitelj je i prošle godine pratila reprezentaciju na Svjetskom rukometnom prvenstvu, ali gospodin Mario tad, za razliku od supruge i sina, nije uživo gledao finale, a zašto, u zgodnoj anegdoti pred kamerama je otkrila njegova supruga.

Osim toga, otkrili su i koji su njihovi rituali te zašto im je Domagoj Duvnjak poručio da ne peru dresove do kraja prvenstva. Pogledajte video!

