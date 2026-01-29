FREEMAIL
veliko nezadovoljstvo /

Naša reporterka javila se iz Danske: Evo kako stoje stvari uoči polufinala EP-a

Naša reporterka javila se iz Danske: Evo kako stoje stvari uoči polufinala EP-a
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Ines Goda Forjan javila se uživo iz Danske uoči sutrašnjeg polufinalnog susreta protiv Njemačke.

29.1.2026.
16:54
Ines Goda Forjan
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatska rukometna reprezentacija u Danskoj je došla do polufinala Europskog prvenstva gdje je ususret utakmice puno problema i nezadovoljstva poharalo našu reprezentaciju. Uživo iz Danske, točnije Herninga, odakle se iz sutrašnjeg poprišta polufinala Europskog prvenstva javlja RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan.

Ines, kakvo je stanje u hrvatskoj reprezentaciji i hoće li svi biti spremni za sutrašnji ogled?

Možemo se samo nadati da će igrači uspjeti biti dovoljno odmorni i, naravno, sigurni da će sutra biti puni motiva i želje protiv Njemačke kako bi izborili toliko željeno finale Europskog prvenstva.

Uoči tog polufinala hrvatska reprezentacija danas se, nažalost, više bavi nekim drugim stvarima nego isključivo rukometom. Na površinu je isplivalo svo nezadovoljstvo koje se u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji nakupljalo tijekom cijelog Europskog prvenstva.

Naime, reprezentacija je nezadovoljna organizacijom turnira, gustim rasporedom, manjkom odmora, ali i smještajem ovdje u Danskoj. Sinoć, nakon velike pobjede nad Mađarskom, hrvatske rukometaše po povratku u hotel dočekale su neugodne vijesti.

Organizatori su im, praktički usred noći, promijenili smještaj. Tako reprezentacija koja je polufinalist Europskog prvenstva ne spava i nije smještena ovdje u Herningu, već 40 kilometara udaljenom Silkeborgu, jer, kako je objašnjeno, ovdje nije bilo mjesta. Izmještene su reprezentacije Hrvatske, Njemačke i Švedske.

To je izazvalo veliko nezadovoljstvo unutar hrvatske reprezentacije. Put od Malmöa do Herninga trajao je više od četiri sata, a igrači su spavali i odmarali se na podu autobusa. Nadamo se da su se barem djelomično uspjeli odmoriti.

Osim što su sinoć kasno legli, rano su se probudili i potom putovali natrag u Silkeborg, gdje ih je dočekao još jedan problem – tijekom ručka neki su reprezentativci u hrani pronašli komadiće plastike.

Maloprije sam srela izbornika Dagura Sigurdssona, koji je krenuo na konferenciju za sve europske medije, a koja upravo počinje. Djelovao je vidno uzrujano i doznajemo kako će na press konferenciji biti vrlo oštar.

Što je još rekla uoči sutrašnjeg susreta, pogledajte u prilogu.

