Kaos u Danskoj i samo pet sati sna: Hrvatski rukometaši pred najvećim izazovom EP-a

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u četvrtak je doputovala u Dansku gdje će odigrati završnicu ovogodišnjeg Europskog prvenstva, u petak će od 17.45 sati igrati polufinale protiv Njemačke, dok ju u nedjelju očekuje ili finale protiv pobjednika dvoboja Danska - Island ili dvoboj za brončanu medalju protiv poraženog iz drugog polufinala.

U četvetak ujutro hrvatski rukometaši morali su gotovo četiri sata putovati od Malmoa do Silkeborga. Iako su očekivali kako će reprezentacija biti smještena u Herningu, kao što je to bilo ranije najavljeno, tijekom noći organizator je odlučio promijeniti grad i hotel u kojem će Hrvatska dočekati polufinalni susret s Njemačkom. S obzirom na umor i dosta dugačak put, izbornik je odlučio otkazati popodnevni trening i dao slobodno igračima.

Protiv Njemačke Hrvatska je odigrala dvije pripremne utakmice neposredno prije EP-a, te obje izgubila (29-32 u Zagrebu i 27-33 u Hannoveru) tako da je vrlo dobro upoznata s mogućnostima sljedećeg suparnika.

"Spavali smo pet sati, tako da ćemo se pokušati što bolje odmoriti i onda pripremiti za Njemačku jer sutra idemo u novi 'rat'. Mi znamo sve o Nijemcima, oni znaju sve o nama, odigrali smo protiv njih dvije pripremne utakmice i vidjeli što su im dobre strane, a što loše i moramo iz te dvije utakmice uzeti sve najbolje za nas. Može se igrati s Njemačkom, bit će to 60 minuta borbe do samoga kraja, moramo vjerovati u sebe do samog kraja. Moramo izvući iz sebe i zadnji atom snage da ostvarimo što bolji rezultat u ove dvije utakmice koje su nam ostale. Ekipa je pokazala karakter i da može iz godine u godinu dolaziti do polufinala što je velika stvar za čitavu reprezentaciju", rekao je specijalist za igru u obrani Leon Šušnja, a slično razmišlja i još jedan obrambeni specijalac Marko Mamić:

"Nismo puno spavali, što zbog adrenlina, što zbog pakiranja i putovanja. Toliko se stvari dogodilo u zadnja 24 sata da ih se ne može ukratko opisati. Moramo se prvo regenerirati, a onda ćemo krenuti s video-analizom Nijemaca iako ih već znamo iz dviju pripremnih utakmica. Kako se mi dižemo kroz turnir, vidjlei smo i da se Nijemci dižu. To je mlada reprezentacija koja se želi dokazati. Bit će to 'tvrd' susret u kojem se pobjednik neće znati do zadnje minute. Svjestan sam svog posla i uloge u ekipi, to je odrađivanje 'prljavog' posla koji se ne vidi u statistici."

Njemačka je EP otvorila pomalo šokantnim porazom od Srbije, da bi pobjedama protiv Austrije i Španjolske kojima je izborila drugi krug u kojem je nakon slavlja nad Portugalom i Norveškom izgubila od Danske, da bi u utakmici odluke o polufinalu pobijedili Francusku 38-34.

POGLEDAJTE VIDEO: Sablasno prazna Arena u Malmöu! Šveđani napustili dvoranu nakon pobjede Hrvatske