Najveća transformacija dosad! Ella Dvornik vratila se frizuri koja joj je bila 'zaštitni znak'

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik (35), ponovno je uspjela iznenaditi svoju brojnu publiku.

Svojom posljednjom objavom na Instagramu otkrila je drastičnu promjenu imidža kojom se vratila izgledu s početka karijere, a mnogi su taj potez protumačili kao simboličan početak nove životne etape.

Iako je poznata po čestim promjenama frizure, ova promjena ne može proći nezapaženo.

Povratak zaštitnom znaku

Na seriji fotografija, Ella pozira s dugom smeđom kosom i gustim, ravno odrezanim šiškama koje su dugo bile njezin zaštitni znak. Ova frizura podsjetila je njezine dugogodišnje pratitelje na razdoblje od prije petnaest godina, kada se probijala na sceni svojim jedinstvenim stilom. I sama Ella je potvrdila da je riječ o povratku korijenima. "Ma mislila sam si.. pa narast će. Uostalom tko me se sjeća od prije 15 godina, zna da su šiške bile moj zaštitni znak jako dugo. I tako me puklo jedno jutro i otišla sam i rekla 'skrati šiške, produži kosu!'", napisala je u opisu objave.

Osim estetske promjene, influencerica je poslala i duhovitu poruku, sugerirajući da nova frizura može biti alternativa estetskim zahvatima. "Mogu vam reći da sad ekstenzije i šiške dobro zamijene botox i korekcije. Tako da, ŠIŠKAMA I EKSTENZIJAMA PROTIV KOREKCIJA!!", zaključila je u svom stilu.

Novi početak?

Ova transformacija dolazi u vrijeme velikih promjena u Ellinu privatnom životu. Nakon što je objavila razvod od supruga Charlesa Pearcea i preselila se iz Istre natrag u Zagreb, mnogi ovu promjenu vide kao vanjsku manifestaciju njezina unutarnjeg "rebrandinga". Kako je nedavno otkrila, uselila se u novi stan u Novom Zagrebu, signalizirajući svježi početak za sebe i svoje dvije kćeri. Njezin povratak izgledu koji asocira na mlađe, "alternativne" dane za mnoge simbolizira povratak sebi i osnaživanje neovisnosti.

Njezini pratitelji na profilu promjenu su dočekali s oduševljenjem. Objavu su preplavili pozitivni komentari u kojima se hvali njezin izgled: "Kao lutka!", "Ti si kameleon! Svaka frizura i svaka boja ti stoji!", "Najbolje do sada!" i "Jako dobro! Lajkam ovu promjenu" samo su neke od reakcija koje pokazuju koliko je publika podržava u ovoj novoj fazi. Mnogi su istaknuli kako joj ovaj stil savršeno pristaje i odražava njezinu snažnu osobnost.