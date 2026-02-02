Političke izjave odjeknule Hrvatskom na aerodromu Dr. Franjo Tuđman uoči dolaska brončanih rukometaša

'TO JE NEPRIHVATLJIVO' /

Ministar turizma Tonči Glavina na aerodromu Dr. Franjo Tuđman u ponedjeljak oko 2 i 30 ujutro, uoči povratka brončanih rukometaša u Hrvatsku, je dao izjavu za medije, osvrnuo se na prošli doček rukometaša kada je bio Marko Perković Thompson.

"Sutra ćemo ih primiti službeno u Vladi u podne, osobno premijer Plenković s cijelim izaslanstvom Vlade. Što se tiče dočeka, mi se kao Vlada i ja osobno oštro suprotstavljamo i protiv smo bilo kakvih zabrana. Zabraniti građanima, djeci, svim ljubiteljima sporta – a to je velika većina sugrađana – da slave i da imaju priliku vidjeti naše dečke, apsolutno je neprihvatljivo", rekao je.

Nastavio je:

"Sada je slika savršeno jasna: zbog ideološke isključivosti ljevice, predvođene Možemo, žele zabraniti građanima da se vesele s reprezentativcima i da se pjevaju hrvatske pjesme. To je neprihvatljivo, nije normalno govoriti o zabranama, i to u glavnom gradu svih Hrvata – u Zagrebu.

To samo pokazuje kakva politika iza toga stoji. Kada su im usta puna isključivosti i raznoraznih prava koja stalno spominju, treba se sjetiti onoga što trenutačno izvode: zbog ideološke isključivosti žele zabraniti građanima da pjevaju pjesme i da se vide s našim dečkima. To je neprihvatljivo."

Prisjetio se i prijašnjeg dočeka kada je pjevao Thompson:

"Bez ijednog incidenta to bilo, gdje se osjetila ljubav, iz nekog razloga ljevica je odlučila to uskratiti građanima, što je apsolutno neprihvatljivo".

Novinari su pitali je li se uopće pokušalo diplomatski riješiti?

"Bili smo na raspolaganju cijelo vrijeme da se nađe rješenje, ali nemamo sugovornika", bio je kratak.

Izjavu je dao i Stipo Mlinarić Ćipo (Domovinski pokret) te je rekao:

"Moji suborci su tu, straža od dva do četiri – najgori termin. Htio bih čestitati rukometašima, uzeli su broncu – kapa do poda. Nije nam bilo teško dočekati ih. Nažalost, gradonačelnik, aktivist iz sekte Možemo, koji rado ugađa na Gay Prideu i ljudima iz Srbije, pod njegovim se vodstvom aktivira fašistički fašnik, a smeta mu mladost koja pjeva pjesme."

Nastavio je: U Vukovaru su mi cijeli život branili da pjevamo neke pjesme – komunisti prije rata branili su da pjevamo „Vilu Velebita“, poslije četnici da pjevamo, a sada Tomašević i njemu slični brane da pjevamo pjesme. Pobijedili smo komuniste, četnike, pobijedit ćemo i sektu Možemo. Na sljedećim izborima – na izborima ih neće biti."