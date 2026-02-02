Rukometaši Thompsonovom 'Ravnotežom' bacili naciju u trans, popila se i koja piva

Hrvatska muška rukometna reprezentacija vratila se iz Skandinavije s Europskog rukometnog prvenstva na kojem je osvojila broncu u ponedjeljak ujutro oko 3 sata u Zagreb. Zvonimir Srna, ponajbolji hrvatski rukometaš koji se ozlijedio u utakmici sa Slovenijom u 3. kolu main rounda u skupini II, obratio se okupljenim novinarima u zračnoj luci Dr. Franjo Tuđman:

"S tribina je bilo teško pratiti utakmicu, nervoza je bila velika, no na kraju smo uspjeli i osvojili broncu", rekao je Zvonimir Srna, koji nije nastupio u završnici turnira...

"Na pitanje o dočeku kratko je odgovorio da nema komentara, dodavši kako mu je žao što neće biti prisutan. Ujedno je zahvalio svima koji su ih došli dočekati u zračnu luku.

Hrvatski rukometaši bili su u odličnom raspoloženju nakon osvajanja brončane medalje. Slavili su uz zvuke pjesme Ravnoteža od Marka Perkovića Thompsona, a refren koji su pjevali glasi:

"Kad zapjevam, partija mi sudi. Neka sudi, pjevat ćemo ljudi“. Proslava je trajala od Herninga do Zagreba, avion s našim rukometašima je bio najveseliji noćas u Europi, ako ne i šire, a neki od igrača počastiti su se ponekim pivom.

