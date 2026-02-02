FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'KAD ZAPJEVAM, PARTIJA MI SUDI' /

Rukometaši Thompsonovom 'Ravnotežom' bacili naciju u trans, popila se i koja piva

Hrvatski rukometaši sa stilom su se vratili u Hrvatsku s Europskog prvenstva u Skandinaviji

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
2.2.2026.
4:36
Net.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska muška rukometna reprezentacija vratila se iz Skandinavije s Europskog rukometnog prvenstva na kojem je osvojila broncu u ponedjeljak ujutro oko 3 sata u Zagreb. Zvonimir Srna, ponajbolji hrvatski rukometaš koji se ozlijedio u utakmici sa Slovenijom u 3. kolu main rounda u skupini II, obratio se okupljenim novinarima u zračnoj luci Dr. Franjo Tuđman:

"S tribina je bilo teško pratiti utakmicu, nervoza je bila velika, no na kraju smo uspjeli i osvojili broncu", rekao je Zvonimir Srna, koji nije nastupio u završnici turnira... 

"Na pitanje o dočeku kratko je odgovorio da nema komentara, dodavši kako mu je žao što neće biti prisutan. Ujedno je zahvalio svima koji su ih došli dočekati u zračnu luku.

Hrvatski rukometaši bili su u odličnom raspoloženju nakon osvajanja brončane medalje. Slavili su uz zvuke pjesme Ravnoteža od Marka Perkovića Thompsona, a refren koji su pjevali glasi:

"Kad zapjevam, partija mi sudi. Neka sudi, pjevat ćemo ljudi“. Proslava je trajala od Herninga do Zagreba, avion s našim rukometašima je bio najveseliji noćas u Europi, ako ne i šire, a neki od igrača počastiti su se ponekim pivom. 

POGLEDAJTE VIDEO: Bojna Čavoglave grmi na aerodromu Dr. Franjo Tuđman

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Marko Perković ThompsonRukomet 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'KAD ZAPJEVAM, PARTIJA MI SUDI' /
Rukometaši Thompsonovom 'Ravnotežom' bacili naciju u trans, popila se i koja piva