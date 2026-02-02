Najmlađi biskup na svijetu vratio se na Trešnjevku: 'Oduševljeni smo, neka bude novi papa'

ŽUPA PUNA PONOSA /

Dan nakon što je zaređen, najmlađi rimokatolički biskup na svijetu, mons. Marko Kovač, jutros se vratio u svoju matičnu župu svetog Josipa na zagrebačkoj Trešnjevci, gdje su mu župljani priredili toplu i emotivnu dobrodošlicu.

Zvona župne crkve svetog Josipa zvonila su bez prestanka, najavljujući dolazak nekadašnjeg ministranta koji se sada vratio kao biskup. Uz odijevanje misnog ruha, biskupske mozzette i štole, dobrodošlicu su mu pjesmom uputili i članovi dječjeg zbora.

Mons. Kovač ovoga je mjeseca navršio 45 godina, a svećenik je već dva desetljeća. Iako nosi titulu najmlađeg rimokatoličkog biskupa na svijetu, njegovi župljani ističu njegovu skromnost i samozatajnost.

Upravitelj župe, vlč. Damir Ocvirk, obratio mu se riječima dobrodošlice i ohrabrenja: “Nadam se da nas nećeš razočarati. Živio nam, Marko. Dobro nam došao.”

U svojoj prvoj biskupskoj propovijedi u rodnoj župi, mons. Kovač pozvao je vjernike na poniznost, odbacivanje oholosti i povratak evanđeoskim vrijednostima. “Ispovijedajmo se, primajmo euharistiju. Neka nas hrani mlijeko ljubavi, slađe od vina. Pođimo u ovaj svijet začinjeni nebeskom mudrošću i posvećujmo ga svojim životom,” poručio je vjernicima.

Župljani ponosni na mladog biskupa

Župljani nisu skrivali emocije i ponos. Marica iz Zagreba rekla je: “Predivan. Baš je toliko drag i dobar. Koliko god visok, toliko ponizan. Svi smo oduševljeni. I nek’ bude novi papa.” Anica je dodala kako ju je dirnula njegova skromnost i jednostavnost.

Sjećanja na mons. Kovača dijele i njegovi prijatelji iz školskih dana. Prijatelj Marko Salopek prisjetio se zajedničkih trenutaka u župi i školskim klupama: “Zajedno smo krenuli u župu, zajedno išli na sakramente i sjedili u klupi. Bio je odličan učenik, sigurno jedan od najboljih.”

I drugi sugrađani pamte ga kao osobu koja je rado pomagala drugima, čak i izvan crkve, prisjećajući se kako je pomagao učenicima s matematikom u nadbiskupskoj gimnaziji.

Za župu svetog Josipa ovaj povratak nije bio samo svečani događaj, već i snažan simbol – da se put od ministranta do biskupa može ispisati upravo u zajednici iz koje je sve započelo. Pogledajte prilog Ivana Milana.