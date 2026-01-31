Potpuno drukčiji! Tko je mons. Kovač? Zaljubljenik u matematiku postao najmlađi biskup u Hrvatskoj

Mons. Marko Kovač i mons. Vlado Razum zaređeni su u subotu u Zagrebačkoj katedrali za pomoćne biskupe, a euharistijsko slavlje i obred ređenja predvodio je zagrebački nadbiskup metropolit Dražen Kutleša, poručivši neka ih "u ovoj službi uvijek vodi Krist, dobar pastir".

Kao suzareditelji su na svečanoj ceremoniji sudjelovali i zagrebački nadbiskup emeritus kardinal Josip Bozanić i apostolski nuncij u RH nadbiskup Giorgio Lingua.

Papino imenovanje dvojice biskupa

Papa Lav XIV. imenovao je 17. studenoga 2025. pomoćnim biskupima Zagrebačke nadbiskupije preč. Marka Kovača, biskupskog vikara i kancelara Nadbiskupskog duhovnog stola, i preč. Vladu Razuma, rektora Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu.

Foto: Josip Regovic/pixsell

Zagrebačka nadbiskupija prvi put u 15 godina dobiva dva nova biskupa te sada broji četiri pomoćna biskupa.

Nadbisk Kutleša je izrazio "osobitu radost i zahvalnost" zbog slavlja "svete euharistije i velikog dara koji Gospodin daje svojoj Crkvi - biskupskom ređenju dvojice naših svećenika".

"S sobitom radošću i zahvalnošću danas smo se sabrali u ovoj Zagrebačkoj katedrali da slavimo svetu euharistiju i svjedočimo velikom daru koji Gospodin daje svojoj Crkvi - biskupskom ređenju dvojice naših svećenika, mons. Marka Kovača i mons. Vlade Razuma koji su po odluci Svetog Oca Lava XIV. pozvani služiti kao pomoćni biskupi Zagrebačke nadbiskupije", rekao je Kutleša.

"Neka vas u ovoj službi uvijek vodi Krist, dobri pastir, a snaga Duha svetoga neka vas učini, postojanim, mudrim i blagoslovljenim služiteljima Božjemu narodu", poručio je zagrebački nadbiskup.

U homiliji, nadbiskup Kutleša je rekao da problem suvremenoga čovjeka nije u nepostojanju istine ili u njezinoj skrivenosti, nego u tome što se ne traži dovoljno ozbiljno.

Foto: Josip Regovic/pixsell

"Istina se ne otkriva oštrinom uma ni snagom argumenata. Ona se otkriva poniznošću srca. Nije plod domišljatosti, nego dar vjernosti onih koji je žele više od vlastite slave", ističe Kutleša.

Novoizabrane biskupe upozorava da će njihova služba biti obilježena upravo ovom napetošću.

"Živimo u vremenu u kojem se mnoštvo glasova rado predstavlja kao poželjni "pluralizam", a zapravo je često tek bijeg od obvezujuće istine. Bit ćete kušani prilagoditi se kako biste bili prihvaćeni, otupiti oštricu Evanđelja kako ne biste smetali ili izazivali otpor. Bit ćete potaknuti govoriti ono što se želi čuti, a ne ono što spašava", rekao je Kutleša.

No, Crkva, poručio je, "ne živi od toga koliko je zanimljiva, nego od suglasja s istinom koja nam je objavljena u Isusu Kristu. Ne raste po mjeri ugodnosti, nego po vjernosti Gospodinu koji joj je povjerio Riječ života".

Ceremonija zaređenja je održana u tišini, uz polaganje ruku na glave izabranih biskupa, kao znaka predanosti Bogu i poniznosti pred njegovom voljom.

Kovač i Razum su primili biskupske simbole, prsten, mitru i pastirski štap.

Prsten predstavlja vjernost Crkvi, mitra označava buskupsku čast, a štap simbolizira pastirsku brigu za vjernike.

Mons. Marko Kovač najmlađi hrvatski biskup

Mons. Kovač je s 45 godina postao najmlađi hrvatski biskup i jedan od najmlađih u svijetu. Učenik zagrebačke Nadbiskupske klasične gimnaziji, taj zaljubljenik u matematiku na kraju stupa u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište gdje započeo studij filozofije i teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Foto: Josip Regovic/pixsell

U Rimu nastavlja obrazovanje na Papinskom sveučilištu Gregoriana. Na postdiplomskom studiju kanonskog prava na Fakultetu sv. Pija X. u Veneciji boravio je od 2012. do 2015. godine.

Za biskupsko geslo uzeo je riječi "Vere Filius Dei" (Uistinu, Sin Božji).

Uoči zaređenja je nanaglasio da geslo mora biti poruka, "a poruka je uistinu Sin Božji".

"Ta se vjera rađa iz pogleda jednog poganina, stranca koji promatra Krista na križu, u njegovim očima tada kao razbojnika. To umiranje u njemu je pobudilo obraćenje i ta smrt je prouzročila prvo obraćenje poganina", protumačio je Kovač.

Kao pomoćni biskup dobio je naslovnu biskupiju Sarda u Albaniji. Osnovana je oko 1100. godine, blisko kad i Zagrebačka biskupija.

Mons. Vlado Razum i poruka jedinstva

Novoizaređeni 65-godišnji biskup Vlado Razum je u trenutku imenovanja obnašao službu Rektora Nadbiskupskog bogoslovnog fakulteta. Iza njega su 33 godine svećeništva.

"Bogoslovija je određena pustinja, iskustvo naroda koji iz Egipta ide prema Obećanoj zemlji, put preobrazbe na kojem se čovjek treba otvarati Božjem djelovanju i dopustiti milosti Božjoj da se usađuje u dušu.", rekao je Razum uoči zaređenja.

Razum prije studija teologije završava Geodetski fakultet.

Za svoje geslo je odabrao riječi preuzete iz Isusove Velikosvećeničke molitve: "Ut unum sint" (Da svi budu jedno") koji poziva na jedinstvo kršćana.

"To je moje geslo (...) Isus poziva ljude da postanu dionici ideala, zajedništva u ljubavi. To je inspiracija Crkvi koja treba težiti tome da bude jedna", objasnio je Razum.

Njemu je dodijeljena Stonska naslovna biskupija, drevna biskupija koja danas više ne postoji, ali čuva bogatu povijesnu baštinu. Radi se o biskupiji iz antičkog vremena, 1300. pripojena je Korčulanskoj, a u XIX. stoljeću Dubrovačkoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Pune 22 godine rada, 24 prevoditelja, bez aorista, bez zastarjelih riječi: Saznali smo sve o novom prijevodu Biblije