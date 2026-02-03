Otvorena je prva gerijatrijska ambulanta u Hrvatskoj, razgovarali smo s prvim pacijentom

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DUGA RESA /

Svaki peti stanovnik Hrvatske stariji je od 65 godina, a potrebe za specijaliziranom zdravstvenom skrbi za starije sve su veće. Upravo zato danas je u Dugoj Resi otvorena prva gerijatrijska ambulanta u Hrvatskoj, namijenjena pacijentima iz svih dijelova zemlje.

Prvi pacijent ambulante Slobodan Ristović, ističe prednosti objedinjene zdravstvene skrbi na jednom mjestu. „Dobro je što je sve ovdje – ultrazvuk, rendgen, psihijatar i ostali specijalisti. Sve obavim prije nego što doktorica napiše terapiju, jer ona mora imati preporuke svih liječnika“, kaže Ristović.

U ambulantu mogu doći osobe starije od 65 godina, a naručuju ih njihovi obiteljski liječnici uz obaveznu uputnicu.

Specijalistica gerijatrije Vanda Eđed Šimić objašnjava da su stariji pacijenti često iznimno kompleksni. „Oni imaju više kroničnih bolesti istovremeno. Ponekad se pitate postoji li kod pacijenta nešto što je u potpunosti zdravo. Upravo zato trebaju gerijatra. Nuspojave terapija kod njih su puno češće nego kod mlađih“, ističe.

Bolnica raspolaže sa 165 kreveta, od čega je 25 namijenjeno palijativnoj skrbi. Taj je odjel, ističe ravnateljica, gotovo uvijek popunjen. U ustanovi radi 18 subspecijalista, a trenutačno je zaposlena jedina specijalistica gerijatrije u Hrvatskoj. Uskoro joj se pridružuje i mlada liječnica iz Pule koja je završila specijalizaciju.

„Mlade liječnike često odbija zahtjevnost ove specijalizacije jer je izuzetno široka i kompleksna“, kaže Eđed Šimić. Više doznajte u priči Leone Šiljeg.