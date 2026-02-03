Dagur je opet zasvirao gitaru! Pogledajte kako Brckovljani i Zadar slave brončane rukometaše

DOČECI DILJEM ZEMLJE /

Slavlje se nakon osvajanja bronce iz Zagreba preselilo i u druge hrvatske gradove. U Brckovljanima su, uz pjesmu i veselu atmosferu, dočekani Dominik Kuzmanović i Zlatko Raužan. U Zadru je, unatoč kiši, velik broj ljudi s oduševljenjem pozdravio izbornika Dagura Sigurdssona.

Fanove je dodatno razveselio zasviravši gitaru, a među dočekanim rukometašima bili su Luka Lovre Klarica i Šime Tomašević.

"Hvala vam puno što ste organizirali dolazak Zadrana na trg. Želim reći i da sam puno razmišljao o ljudima koji su došli na aerodrom u Zagrebu u četiri ujutro. Želim im posebno zahvaliti", kazao je izbornik Sigurdsson.

Fešta i u Kutini

I Kutina je dočekala svog Leona Šušnju. Sve je počelo poslijepodne. Brončani Šušnja družio se s navijačima i građanima i okupio sve generacije, od najmlađih do najstarijih. Uz pjesmu, fotografiranje i brojne čestitke, Kutina je, uz snažnu podršku svojih građana, pokazala da uspjeh svog sportskog ponosa zna itekako nagraditi.

