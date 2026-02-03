Pogledajte kako su u svom mjestu dočekani brončani vratar i pivot koji je oduševio Europu

Nakon velikog dočeka na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, naši će brončani rukometaši biti dočekivani u svojim gradovima.

U utorak je u Brckovljanima kod Dugog Sela priređen doček Dominiku Kuzmanoviću i Zlatku Raužanu. Vratar i pivot bili su veliki adut Hrvatske na putu do brončane medalje. Raužan se posebno istaknuo jer nije bio poznat široj hrvatskoj javnosti prije prvenstva, ali pivot Sesveta pokazao se cijeloj Europi.

Zlatko je briljirao na crti, posebice u napadu i tako na pravi način nadomjestio Marina Šipića koji nije putovao na Euro zbog ozljede.

Prizore iz Brckovljana pogledajte u fotogaleriji.