Ovo su urnebesne riječi hit-pjesme koju je izbornik Sigurdsson odsvirao i otpjevao s klapom
Nakon dočeka na Trgu, fešta se nastavila 'iza pozornice' gdje je klapa Daguru otpjevala 'Sa Islanda sam'
Dagur Sigurdsson još je na prošlom dočeku pokupio simpatije velike većine naše javnosti, a sada kao da je uistinu jedan od nas.
Uz ovacije dobio je i prepjev popularne pjesme 'Dalmatinac sam' koju izvodi Mladen Grdović, a za koju je, zanimljivo, tekst napisao Nenad Ninčević, isti tekstopisac za pjesmu 'Ako ne znaš šta je bilo'.
Nakon dočeka na Trgu, fešta se nastavila 'iza pozornice' gdje je klapa Daguru otpjevala 'Sa Islanda sam'. Uzeo je Dagur gitaru i odsvirao s dečkima.
Vrlo je zanimljiv prepjevani refren koji možete čuti u videu, a ovo su riječi pjesme posvećenoj našem izborniku.
Sa Islanda sam
Tu sam rođen ja
Svaki vulkan zna
Sina Sigurda
Iz Rejkjavika
Sa Islanda sam
Tamo je moj dom
Tu su moji Vikinzi davno drakkar dovezli
Mene vezali