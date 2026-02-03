Ovo su urnebesne riječi hit-pjesme koju je izbornik Sigurdsson odsvirao i otpjevao s klapom

Dagur Sigurdsson još je na prošlom dočeku pokupio simpatije velike većine naše javnosti, a sada kao da je uistinu jedan od nas.

Uz ovacije dobio je i prepjev popularne pjesme 'Dalmatinac sam' koju izvodi Mladen Grdović, a za koju je, zanimljivo, tekst napisao Nenad Ninčević, isti tekstopisac za pjesmu 'Ako ne znaš šta je bilo'.

Nakon dočeka na Trgu, fešta se nastavila 'iza pozornice' gdje je klapa Daguru otpjevala 'Sa Islanda sam'. Uzeo je Dagur gitaru i odsvirao s dečkima.

Vrlo je zanimljiv prepjevani refren koji možete čuti u videu, a ovo su riječi pjesme posvećenoj našem izborniku.

Sa Islanda sam

Tu sam rođen ja

Svaki vulkan zna

Sina Sigurda

Iz Rejkjavika



Sa Islanda sam

Tamo je moj dom

Tu su moji Vikinzi davno drakkar dovezli

Mene vezali