Odvjetnik suspendiranog policajca za RTL Danas: 'Šokiran je, to je čovjek koji ni eura ne bi uzeo'

Granična postaja Bajakovo ostala je bez prvog čovjeka, koji je na tom mjestu bio posljednjih 14 godina. Načelnik Luka Domaćinović suspendiran je pa za njega ne traže istražni zatvor.

USKOK ga sumnjiči da je od prosinca 2024. do studenog 2025. u više navrata neistinito prikazao da je radio na blagdane i u dane vikenda, a bio je kod kuće - znajući da se za taj rad plaća uvećava. USKOK sumnja i da je raspored rada prepravljao. Na osnovu svega toga pribavio si je gotovo četiri tisuće eura.

O ovom slučaju reporter RTL-a Danas razgovarao je s odvjetnikom osumnjičenog, Davorom Ćavarom.

Zašto USKOK nije zatražio istražni zatvor za osumnjičenog policajca?

Nije bilo zakonske osnove za to. Nije postala opasnost od utjecaja na svjedoke, a ni opasnost od ponavljanja kaznenog djela jer je branjenik privremeno udaljen iz službe.

Kako se on branio?

On se aktivno branio i u cijelosti porekao kazneno djelo koje mu se stavlja na teret.

Koliko ste dugo bili u USKOK-u?

Oko 45 minuta do sat vremena.

Kako on gleda na sve ovo? Pričali smo danas s ljudima u Bošnjacima koji kažu da ih ništa u ovoj državi više ne može iznenaditi. S druge strane, kažu da ih čudi jer znaju policajca, koji je odlikovan mnogo puta.

On je bio šokiran ovime što mu se stavlja na teret. Radi se o dugogodišnjem uzornom policijskom službeniku, rukovoditelju koji je bio načelnik 13 godina, radi se o hrvatskom specijalcu koji je više puta odlikovan u Domovinskom ratu, koji se nikada ne bi ogriješio o pravila službe ni propise.

U priopćenju USKOK-a se navodi da se okoristio u iznosu od 4.000 eura. Je li mu to čudno, smeta li ga?

Smeta ga s obzirom na to o kakvom se čovjeku radi. Ne bi uzeo ni jedan euro, a kamoli četiri tisuće. I to mu je previše. Ne bi uzeo ništa.

Kako gledate kao odvjetnik na takav slučaj?

Radi se o neobičnoj situaciji, mislim da se radi o metodološkom problemu, a ne pravu.

Što dalje slijedi?

USKOK je danas donio rješenje o provođenju istrage, provest će se određene radnje. Nakon toga donijet će odluku o nastavku kaznenog postupka.

Strategija obrane?

Branimo se aktivno kao i do sada.