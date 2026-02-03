Šušnja se nije mogao obraniti od malenih obožavatelja: 'Druženje s djecom mi je najdraže'

VELIČANSTVEN DOČEK U KUTINI! /

Leon Šušnja je veličanstveno dočekan u svojoj Kutini, gradu u kojem je započeo svoju impresivnu karijeru. U emotivnom razgovoru s Borisom Miševićem otkrio je kako je povratak kući i druženje s najmlađim članovima kluba za njega najveća nagrada.

Atmosfera u sportskoj dvorani u Kutini bila je ispunjena ponosom i veseljem. Djeca, mladi rukometaši i članovi kluba okupili su se kako bi pozdravili svog sugrađanina i sportskog uzora. Iako su ga dočekali kao zvijezdu, Šušnja je naglasio kako se u tom okruženju osjeća najugodnije.

"Osjećaj je stvarno izvanredan. Drago mi je što sam došao tu u Kutini gdje sam igrao i što me ovako puno djece dočekalo. To mi je i najdraže. I baš se radujem što je ovo, ajmo reći, više neko druženje nego sami doček", kazao je Šušnja.

Ono što je na Leona Šušnju ostavilo najdublji dojam bio je susret s najmlađim generacijama. Brojna djeca strpljivo su čekala kako bi dobila autogram ili fotografiju sa svojim idolom, a njihova radost bila je zarazna.

"Stvarno sam prezadovoljan i hvala svima na tome. Dvije godine zaredom su napravili fantastičnu atmosferu i stvarno to nas drži i daje nam još neku snagu za buduće uspjehe, tako da mi ćemo nastaviti istom parom, nadam se i navijači", zaključuje. Više doznajte u prilogu.

A u središtu Zagreba u ponedjeljak navečer doček rukometaša pratilo je oko 70 tisuća ljudi, a uz RTL mnogo, mnogo više.

Prema podacima AGB Nielsena uz višesatni doček rukometaša, koji je uživo prenosio RTL, bilo je više od milijun gledatelja, uz udio u gledanosti od 43.3 posto u ciljnoj skupini od 18 do 59 godina. Više pročitajte OVDJE.

Zanimljive detalje i snimke možete pronaći i na našem portalu pa vam tako donosimo detalj koji mnogi nisu primijetili. Više pogledajte OVDJE.