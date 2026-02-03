FREEMAIL
POLITIČKA PRIJELOMNICA /

Detalji velike drame: Tomašević kreće u obračun s Vladom, ovaj datum je jako bitan

Politička drama nastala je nakon što je Vlada preuzela organizaciju dočeka rukometaša na glavnom zagrebačkom trgu.

Zagrebačka vlast to nije htjela učiniti nakon uvjeta da rukometašima pjeva Marko Perković Thompson. Obratili su se Ustavnom sudu.

"Ovo jučer bila je važna politička prijelomnica", ustvrdio je premijer Andrej Plenković. Prijelomnica je to i za gradsku vlast, koja će preko Skupštine na sjednici 24. veljače Plenkovićeve odluke poslati na ocjenu ustavnosti. 

U prilogu raspetljavamo pravnu zavrzlamu 

3.2.2026.
20:00
Ana Mlinarić
DočekRukometašiMarko Perković ThompsonTomislav TomaševićAndrej PlenkovićUstavni Sud
