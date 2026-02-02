Thompsonov koautor himne rukometaša poslao snažnu poruku koja će odjeknuti na dočeku
Na Trgu bana Jelačića organiziran je doček Hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji koja je na netom završenom Europskom prvenstvu osvojila brončanu medalju.
Prije samog početka dočeka za RTL je svoje dojmove otkrio i Nenad Ninčević, autor teksta himne rukometaša 'Ako ne znaš šta je bilo'.
"Svi smo živi i zdravi, pozdrav Domovini i hvala RTL-u što prenosi. Nikome se ne poklanjam, nijednoj stranci. Trebamo smiriti tenzije, treba nastaviti živjeti zajedno. Rukometaši su ovo zaslužili. Marko je tu, sjajni glazbenici su tu, a izvodit ćemo pjesme koje i inače izvodimo. Poruka mladosti: Ne dajte nikada da vas politika podijeli. Mir i dobro, smirimo tenzije, sutra je novi dan. Trebamo živjeti zajedno i jedni drugima pogledati u oči", rekao je Nenad Ninčević.