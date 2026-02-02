Thompsonov koautor himne rukometaša poslao snažnu poruku koja će odjeknuti na dočeku

BEZ TENZIJA /

Na Trgu bana Jelačića organiziran je doček Hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji koja je na netom završenom Europskom prvenstvu osvojila brončanu medalju.

Prije samog početka dočeka za RTL je svoje dojmove otkrio i Nenad Ninčević, autor teksta himne rukometaša 'Ako ne znaš šta je bilo'.

"Svi smo živi i zdravi, pozdrav Domovini i hvala RTL-u što prenosi. Nikome se ne poklanjam, nijednoj stranci. Trebamo smiriti tenzije, treba nastaviti živjeti zajedno. Rukometaši su ovo zaslužili. Marko je tu, sjajni glazbenici su tu, a izvodit ćemo pjesme koje i inače izvodimo. Poruka mladosti: Ne dajte nikada da vas politika podijeli. Mir i dobro, smirimo tenzije, sutra je novi dan. Trebamo živjeti zajedno i jedni drugima pogledati u oči", rekao je Nenad Ninčević.