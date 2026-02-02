FREEMAIL
Zapamtite ovo ime: Mladi borac predstavio se novoj promociji sjajnim nokautom

Jamar Talley nastavio je svoj besprijekoran niz pobjeda u cruiserweight kategoriji, zasluženo zaustavivši Devontea Williamsa u drugoj rundi. Ovim je nokautom Williams doživio svoj treći uzastopni poraz.

U borbi koja je trebala trajala šest rundi, Talley (6-0, 5 KOs) je pokazao izvanrednu snagu i preciznost. Devonte Williams (13-4, 6 KOs) skupo je platio jedan promašaj – bomba udarac Talleyja završio je meč nakon samo dvije runde.

Zuffa Boxing 2 mogli ste pratiti putem platforme VOYO.

2.2.2026.
14:48
Sportski.net
NokautUfc
