nova promocija /

Dana White mijenja boks iz temelja: Zuffa Boxing 02 stiže s intrigantnom glavnom borbom

Dana White mijenja boks iz temelja: Zuffa Boxing 02 stiže s intrigantnom glavnom borbom
Foto: Adam Delgiudice/zuma Press Wire//shutterstock Editorial/profimedia

U središtu pažnje Zuffa Boxing 02 priredbe bit će dvoboj u lakoj kategoriji između Valenzuele (14-3) i Torresa (22-1)

31.1.2026.
10:27
Sportski.net
Adam Delgiudice/zuma Press Wire//shutterstock Editorial/profimedia
Svijet profesionalnog boksa dobio je novog, ambicioznog igrača. Zuffa Boxing, projekt iza kojeg stoje predsjednik UFC-a Dana White i saudijski moćnik Turki Alalshikh, nastavlja s brzim ritmom organizacije priredbi. Nakon uspješne premijere, na rasporedu je već drugi po redu događaj, Zuffa Boxing 02, koji će se održati u nedjelju, prvog veljače 2026. godine, u Las Vegasu. Glavna borba večeri donosi visokooktanski sraz u lakoj kategoriji između bivšeg svjetskog prvaka Josea Valenzuele i opasnog nokautera Diega Torresa.

Vizija Dane Whitea da boksu udahne novi život konačno je postala stvarnost. Zuffa Boxing, osnovan u partnerstvu između TKO Group Holdingsa (vlasnika UFC-a i WWE-a) i saudijskog konglomerata Sela, ima jasan cilj: modernizirati "plemenitu vještinu" primjenom prokušanog "UFC modela". To podrazumijeva centraliziranu promociju koja ugovara i promovira vlastite borce, stvara jasne rang-ljestvice te organizira češće i atraktivnije mečeve, eliminirajući dugotrajne pregovore i promotorske sukobe koji su često kočili sport.

Za 2026. godinu planirano je čak dvanaest događaja. Održavanjem priredbi u vlastitom, vrhunski opremljenom Meta Apex centru u Las Vegasu, Zuffa garantira visoku razinu produkcije, sličnu onoj na koju su navikli fanovi UFC Fight Night evenata. Ovaj pristup obećava dinamiku i kontinuitet kakav boksu već dugo nedostaje.

U središtu pažnje Zuffa Boxing 02 priredbe bit će dvoboj u lakoj kategoriji između Josea "Rayo" Valenzuele (14-3) i Diega "Azabache" Torresa (22-1). Za Valenzuelu, bivšeg WBA prvaka u superlakoja kategoriji, ovo je ključan trenutak u karijeri. Nakon poraza u ožujku 2025. godine, odlučio se spustiti u laku kategoriju kako bi pod zastavom nove promocije krenuo u novi pohod na titulu. Njegovo iskustvo i tehnička potkovanost čine ga ogromnim favoritom, što potvrđuju i kladionice.

S druge strane ringa stajat će Diego Torres, Meksikanac s reputacijom razornog udarača. U svoje dvadeset i dvije pobjede upisao je čak devetnaest nokauta, a u ovaj meč ulazi s nizom od četiri uzastopne pobjede. Iako je autsajder, njegova snaga predstavlja stalnu prijetnju i garanciju da Valenzuela neće imati lak zadatak. Borba je zakazana na deset rundi, a ljubitelji boksa s nestrpljenjem očekuju sraz Valenzueline tehnike i Torresove sirove snage.

Dana WhiteUfcVoyo
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
Dana White mijenja boks iz temelja: Zuffa Boxing 02 stiže s intrigantnom glavnom borbom