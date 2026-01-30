Zuffa Boxing: Nova svjetska boksačka promocija i borbe uživo već u nedjelju na platformi Voyo

Riječ je o Zuffa Boxingu, čiji se prvi event dogodio 23. siječnja 2026. u Las Vegasu, kada je glavni događaj večeri bio meč između Calluma Walsha i Carlosa Ocampa, a s nedjelje na ponedjeljak u 00.00 Voyo pretplatnici mogu gledati drugo izdanje nove atraktivne američke boksačke promocije koja okuplja potvrđena boksačka imena.

Po uzoru na najveću američku promociju UFC, Zuffa Boxing je izgradio veliku boksačku organizaciju s vlastitom ligom i svjetskim naslovima, mjerodavnu i cijenjenu promociju koja okuplja najveće svjetske boksačke face! Štoviše, jedan od suosnivača Zuffa Boxinga je predsjednik UFC-a Dana White! Važno je također istaknuti da je Zuffa Boxing već potpisao ugovore s nekoliko velikih boraca, a među njima su IBF prvak u teškoj kategoriji, Australac Jai Opetaia, nadareni Irac Callum Walsh, koji se bori u srednjoj i koji je trijumfirao u prvom izdanju promocije, te bivši WBA prvak u velter kategoriji, Amerikanac meksičkog porijekla Jose Valenzuela.

U glavnom meču Zuffa Boxinga 02 u nedjelju, 1. veljače, uživo iz Meta Apexa u Las Vegasu, nova promocija nastavlja u velikom stilu te u lakoj kategoriji nudi borbu u deset rundi između ljevaka, bivšeg WBA prvaka Josea "El Raya" Valenzuele (14-3, 9 KO) i nokautera, dešnjaka Diega "Azabache" Torresa (22-1, 19 KO). Snažni i iskusni Valenzuela bivši je svjetski prvak u superlakoj kategoriji, koji će za ovu priliku podići svoju diviziju u višu kategoriju. Njegov posljednji meč prošle godine završio je s porazom, no sigurno je da je Valenzuela spreman jer ga čeka težak posao protiv žestokog, eksplozivnog, ambicioznog Torresa, koji je pobijedio u četiri posljednja dvoboja i koji traži najveću pobjedu karijere. Bit će to borba za titulu Zuffa Boxinga u lakoj kategoriji.

No to nije sve, slijedi još sedam veličanstvenih borbi: između Ukrajinca Serhiia 'El Flaca' Bohachuka (26-3, 24 KO) i Rusa Radzhaba Butaeva (16-1, 12 KO) u srednjoj kategoriji, Srbina Radivoja 'Hot Roda' Kalajdžića (29-3, 21 KO) i Ukrajinca Oleksandra Gvozdyka (21-2, 16 KO) u poluteškoj kategoriji, Amerikanca Jalila 'Majora' Hacketta (11-1, 9 KO) i Portorikanca Roberta Cruza (11-1, 7 KO) u još jednoj borbi u srednjoj kategoriji. Također, tu su borbe Amerikanaca Oscara 'El Chatoa' Pereza (14-0-2, 7 KO) i Justina Viloria (11-0, 8 KO) u lakoj kategoriji, Damonija Cato-Caina (8-1-2, 7 KO) i Christiana Moralesa (7-0, 7 KO) u velteru, Meksikanca Juliana ‘La Bombe’ Gomeza (7-3-0) i Amerikanca Damaziona Vanhouteara u superteškoj te Amerikanaca Jamara 'No Mercyja' Talelyja (36-14-0) i Devontea Williamsa (13-3-0) u cruiserweight kategoriji.

Postanite dio boksačke povijesti u nastajanju i pratite Zuffa Boxing u nedjelju u ponoć na Voyo

POGLEDAJTE VIDEO: Mario Šoštarić najavio polufinale s Njemačkom, ali i Dinamo