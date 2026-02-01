Ovo sigurno do sada niste vidjeli: Boksaču usred borbe ispao tupe

Rečenica "pobijedio za dlaku“ klasik je sportske terminologije, ali kada govorimo o Jarellu Milleru ona je puno više doslovna nego metaforična.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Naime, u borbi Millera protiv Kingsleyja Ibeha u Madison Square Gardenu u subotu, 37-godišnjak je primio niz udaraca koji su mu uzrokovali nagli trzaj glave unatrag, što je dovelo do toga da mu se nadigne tupe. Miller je otkrio da je prirodnu kosu izgubio neposredno prije borbe zbog lošeg izbora šampona.

"Dođem kod mame i vidim boce šampona na stolu,“ rekao je Miller u intervjuu nakon borbe u ringu.

"Oprao sam kosu i bilo je kao amonijev izbjeljivač. Doslovno sam izgubio kosu prije otprilike dva dana.

"Pa sam nazvao svog menadžera i rekao: ‘Daj mi jednu od tih griva’, i brzo sam je zalijepio.

"Smiješno je, čovječe. Ja sam komičar i moraš se malo i našaliti na svoj račun.“

"Vidim puno toga u boksu, ali ovo nisam nikad vidio,“ dodao je komentator.

Miller je rekao da je „zeznuo“ 2019. kada mu je otkazana borba s Anthonyjem Joshuom zbog pozitivnog testa na droge. Vratio se 2022. i pretrpio prvi poraz u karijeri godinu dana kasnije od Daniela Duboisa, prije nego što je prošle godine odradio neodlučeno s Andyjem Ruizom, koji ga je zamijenio u borbi s Joshuom.

POGLEDAJTE VIDEO: Mandić otkrio hoće li biti spreman za utakmicu s Islandom