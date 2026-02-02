FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SVE MASKE SU PALE!' /

Tomašević o Vladinom dočeku rukometaša na trgu: 'Ovo je državni udar na Grad Zagreb'

Tomašević o Vladinom dočeku rukometaša na trgu: 'Ovo je državni udar na Grad Zagreb'
×
Foto: Josip Mikacic/pixsell

'HDZ prije osam mjeseci, nakon jedne od najprljavijih kampanja u povijesti demokratske Hrvatske, nije uspio preuzeti vlast u Zagrebu na demokratskim izborima'

2.2.2026.
18:10
danas.hr
Josip Mikacic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oglasio se na svom profilu na društvenim mrežama nakon što je premijer Andrej Plenković dao izjavu za medije u kojoj je objasnio zbog čega je Vlada "uskočila" u organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na glavnom zagrebačkom trgu, nakon što je Grad Zagreb odbio to učiniti kada su rukometaši izrazili želju da na dočeku nastupi Thompson.

"Vlada Andreja Plenkovića i HDZ-a danas je izvršila nezapamćeno institucionalno nasilje i napad na ustavni poredak RH. Ne može se to drukčije nazvati: ovo je udar države na Grad Zagreb.

Vladina ustavna zadaća je da provodi i štiti zakone. Danas ih je svjesno kršila. Prekršila je i Ustav koji u članku 4. govori o tome da je državna vlast ograničena Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu samoupravu.

Vjerujem da je mnoge od vas u Hrvatskoj, ne samo u Zagrebu, šokiralo da je nešto ovakvo uopće moguće.

HDZ prije osam mjeseci, nakon jedne od najprljavijih kampanja u povijesti demokratske Hrvatske, nije uspio preuzeti vlast u Zagrebu na demokratskim izborima. Sada to pokušava napraviti institucionalnom silom.

Sve maske su sada pale!", napisao je Tomašević na svom Facebook profilu. 

POGLEDAJTE VIDEO Vori poslao poruku Plenkoviću i Tomaševiću

Tomislav TomaševićDoček RukometašaAndrej Plenković
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'SVE MASKE SU PALE!' /
Tomašević o Vladinom dočeku rukometaša na trgu: 'Ovo je državni udar na Grad Zagreb'