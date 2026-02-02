Tomašević o Vladinom dočeku rukometaša na trgu: 'Ovo je državni udar na Grad Zagreb'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oglasio se na svom profilu na društvenim mrežama nakon što je premijer Andrej Plenković dao izjavu za medije u kojoj je objasnio zbog čega je Vlada "uskočila" u organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na glavnom zagrebačkom trgu, nakon što je Grad Zagreb odbio to učiniti kada su rukometaši izrazili želju da na dočeku nastupi Thompson.

"Vlada Andreja Plenkovića i HDZ-a danas je izvršila nezapamćeno institucionalno nasilje i napad na ustavni poredak RH. Ne može se to drukčije nazvati: ovo je udar države na Grad Zagreb.

Vladina ustavna zadaća je da provodi i štiti zakone. Danas ih je svjesno kršila. Prekršila je i Ustav koji u članku 4. govori o tome da je državna vlast ograničena Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu samoupravu.

Vjerujem da je mnoge od vas u Hrvatskoj, ne samo u Zagrebu, šokiralo da je nešto ovakvo uopće moguće.

HDZ prije osam mjeseci, nakon jedne od najprljavijih kampanja u povijesti demokratske Hrvatske, nije uspio preuzeti vlast u Zagrebu na demokratskim izborima. Sada to pokušava napraviti institucionalnom silom.

Sve maske su sada pale!", napisao je Tomašević na svom Facebook profilu.

