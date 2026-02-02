Pitali smo tko će počistiti zagrebački glavni Trg nakon dočeka, a kruži i interna šala

SMEĆE POSVUDA /

RTL-ova reporterka Katarina Brečić javila se s Trga bana Josipa Jelačića nakon dočeka kada su se ljudi već polako počeli razilaziti.

Trg izgleda kao svaki puta kada je bio nekakav doček na glavnom zagrebačkom trgu, objasnila je Katarina. Očekivano - smeća ima posvuda. Pitali smo u Gradu Zagrebu hoće li doći radnici Čistoće i očistiti zagrebački Trg jer znamo da Grad Zagreb nije organizator ovog događaja i nisu nam odgovorili na pitanje. Rekli su o svemu će govoriti sutra.

Neslužbenim kanalima, došla je jedna šala iz Grada Zagreba koja kaže - 'Očistit ćemo ako nam dozvole'. To je zapravo bila aluzija da se komunalnim redarima od strane policije nije dozvolilo da djeluju na glavnom zagrebačkom Trgu pa je zato i nastala ta šala. Osobno, teško je je povjerovati da radnici Čistoće neće doći i vratiti Trg u prvobitno stanje.